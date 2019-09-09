Son Dakika Haberleri: Alman uyruklu Karl Heinz Ernst Schnee müslüman oldu
Son Dakika Güncel Haber

Alman uyruklu Karl Heinz Ernst Schnee müslüman oldu

14 dakika önce

Alman Uyruklu Karl Heinz Ernst Schnee Kırşehir müftülüğünde müslüman oldu.

Alman uyruklu Karl Heinz Ernst Schnee müslüman oldu, System.String[]

Alman Uyruklu Karl Heinz Ernst Schnee Kırşehir müftülüğünde müslüman oldu.


Kırşehir İl Müftülüğüne 06/09/2019 tarihinde verdiği dilekçe ile müslüman olmak istediğini beyan eden Karl Heinz Ernst Schnee İl Müftülüğünde yapılan İhtida töreninde İl kelime-i şehadet getirerek müslüman oldu.


İl Müftüsü Mehmet Yaman, Karl Heinz Ernst Schnee'nin ihtida töreninde yaptığı konuşmada, "Hayırlı mübarek olsun, sizi tebrik ediyorum. Şimdi bu cümleyi söylemekle birlikte yeniden doğmuş gibi tertemiz oldunuz, geçmiş günahlardan arındınız" dedi.


Müftü Yaman müslüman olanların yapması gerekenleri ise şöyle anlattı: "İslama giren insanın görevleri vardır. Biraz önce söylediğiniz Kelime-i Şehadetle birlikte günde beş vakit namaz kılmak, Ramazan ayında oruç tutmak, şartlarını taşıyorsa malının, kazancının zekatını her yıl vermek ve imkanı varsa ömürde bir defa hac yapmaktır".


Yapılan törenin ardından İl Müftüsü Yaman, müslüman olan Karl Heinz Ernst Schnee'ne Almanca Kur'an-ı Kerim meali ve ilmihal hediye edip dua etti. - KIRŞEHİR

Fabian Ernst, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı hakkında hapis cezası
AK Partili üyenin "İsraf yapanın Allah belasını versin" çıkışına CHP ve İYİ Parti 'Amin' dedi Avukat eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adam, gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:05:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman uyruklu Karl Heinz Ernst Schnee müslüman oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]