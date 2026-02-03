Almanya, AB'nin En Yaşlı İş Gücüne Sahip Ülkesi - Son Dakika
Almanya, AB'nin En Yaşlı İş Gücüne Sahip Ülkesi

03.02.2026 17:17
Almanya, 55-64 yaş grubundaki iş gücü oranıyla Avrupa'nın en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya, Avrupa Birliği (AB) genelinde iş gücü piyasasında en yaşlı nüfus oranına sahip ülke oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), "İş Gücü Anketi'ne" ilişkin 2024 verilerini açıkladı.

Buna göre Almanya'daki yaklaşık 40,9 milyonluk iş gücünün 9,8 milyondan fazlasını 55-64 yaş grubundaki bireyler oluşturdu.

Bu yaş grubunun toplam istihdam içindeki payı yüzde 24 ile tüm AB üye ülkeleri arasındaki en yüksek seviyeye ulaştı. AB ortalaması ise aynı dönemde yüzde 20,1 olarak kaydedildi.

AB ülkeleri arasında yapılan kıyaslamada Almanya'yı yüzde 23 ile İtalya ve yüzde 22,3 ile Bulgaristan takip etti.

Yaşlı çalışan oranının en düşük olduğu ülke yüzde 10,8 ile Malta olurken yüzde 12,8 ile Lüksemburg ve yüzde 15,2 ile Polonya yaşlı iş gücü payının düşük kaldığı diğer ülkeler arasında yer aldı.

Destatis açıklamasında, "Almanya'da yaşlı işçilerin oranının yüksek olmasının temel nedeni, nüfusun giderek yaşlanmasıdır. Ayrıca, bu ülkede insanlar giderek daha geç emekli oluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

2024 yılında kadın ve erkeklerde ortalama emeklilik yaşı 64,7 olurken bu rakam 2004'te kadınlarda 63, erkeklerde ise 63,1 olarak kayıtlara geçmişti. Geçmişte 60 yaşında emekli olmayı mümkün kılan erken emeklilik programlarının aşamalı olarak kaldırılmasının da bu artışta etkili olduğu belirtildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Almanya'nın emeklilik sistemi üzerindeki baskının artacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

OECD raporuna göre, gelecek 40 yıl içinde çalışma çağındaki nüfusun daralacak olması nedeniyle sistemin finansmanında zorluklar yaşanabilecek.

Örgüt, çözüm olarak yasal emeklilik yaşının beklenen yaşam süresine endekslenmesini ve erken emeklilik modellerinin cazibesinin azaltılmasını öneriyor.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Son Dakika

