Almanya'da 33'üncü hafta sona erdi - Son Dakika

Almanya'da 33'üncü hafta sona erdi

Schalke 04 kaybetmeye devam ediyorYunus Mallı'nın takımı deplasmanda mağlupŞampiyon Bayern evinde rahatKenan ve Kaanlı Düsseldorf sahasında 1 puan aldıHaftanın maçında kazanan DortmundOlgucan KALKAN / İSTANBUL, - Almanya Bundesliga'nın 33'üncü haftası bugün oynanan 9 maçla tamamladı.

Almanya'da 33'üncü hafta sona erdi, System.String[]

Schalke 04 kaybetmeye devam ediyor

Yunus Mallı'nın takımı deplasmanda mağlup

Şampiyon Bayern evinde rahat

Kenan ve Kaanlı Düsseldorf sahasında 1 puan aldı

Haftanın maçında kazanan Dortmund

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Almanya Bundesliga'nın 33'üncü haftası bugün oynanan 9 maçla tamamladı. Geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle üst üste 8'inci şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, sahasında Freiburg'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke 04 ise sahasında Wolfsburg'a 4-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 15 maça çıkardı.

SCHALKE 04 KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Bundesliga'ın 33'üncü haftasında Schalke 04 sahasında Wolfsburg'u konuk etti. Veltins-Arena'da oynanan karşılaşmada Wolfsburg, rakibini 4-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16'ncı dakikada Daniel Ginczek, 56'ncı dakikada Wout Weghorst, 59'uncu dakikada Kevin Mbabu ve 69'uncu dakikada Joao Victor kaydetti. Ev sahibi ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 70'inci dakikada Ahmed Kutucu'nun asistinde Rabbi Matondo'dan geldi. Bu sonuçla ev Schalke 04'ün galibiyet hasreti 15 maça yükseldi.

Öte yandan Milli futbolcu Ozan Kabak mücadeleye ilk 11'de başlayıp, 90 dakika sahada kaldı. Diğer bir Türk oyuncu Levent Mercan da mücadeleye 11'de başlarken 46'ncı dakikada yerini Benito Raman'a bıraktı. Milli futbolcu Ahmed Kutucu ise 65'nci dakikada Michael Gregoritsch'un yerine dahil olduğu karşılaşmada takımının attığı golde asisti yapan isim oldu.

YUNUS MALLI'NIN TAKIMI DEPLASMANDA MAĞLUP

Milli futbolcu Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, deplasmanda Hoffenheim'in konuğu oldu. Rhein Neckar Arena'da oynanan mücadele ev sahibi ekip, sahadan 4-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Hoffenheim'e galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Bebou, 39'uncu dakikada Kramaric, 45+2'nci dakikada Dabbur ve 68'inci dakikada Baumgartner kaydetti. Union Berlin'de ilk 11'de karşılaşmaya başlayan Yunus Mallı, 62'nci dakikada yerini Marcus Ingvartsen'e bıraktı.

ŞAMPİYON BAYERN EVİNDE RAHAT

Bundesliga'da şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta Werder Bremen'i deplasmanda mağlup ederek ilan eden Bayern Münih, 33'üncü hafta mücadelesinde sahasında Freiburg'yu konuk etti. Şampiyon, ilk yarda bulduğu gollerle rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 15'inci dakikada Kimmich ile 24 ve 37'nci dakikalarda Robert Lewandoski kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 33'üncü dakikada Höler'den geldi.

KENAN VE KAANLI DÜSSELDORF SAHASINDA 1 PUAN ALDI

Milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf sahasında Augsburg'u konuk etti. Esprit Arena'da oynanan karşılaşmada konuk ekip 10'uncu dakikada Niederlechner'in golüyle 1-0 öne geçti. 25'inci dakikada Hennings skora dengeyi getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Fortuna Düsseldorf'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Kaan Ayhan ve Kenan Karaman 90 dakikada sahada kaldı.

HAFTANIN MAÇINDA KAZANAN DORTMUND

Bundesliga'da 33'üncü haftanın önemli karşılaşmasında 3'üncü sıradaki Leipzig, 2'nci sıradaki Borussia Dortmund'u konuk etti. Red Bull Arena'da oynanan mücadeleden konuk ekip 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 30'uncu dakikada Haaland ve 90+3'üncü dakikada kendi kalesine Haidara kaydetti.


Düsselldorf, Schalke 04, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 06:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Almanya'da 33'üncü hafta sona erdi - Son Dakika Spor
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