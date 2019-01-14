Almanya'da 6 Havalimanında Güvenlikçiler Uyarı Grevi Yapacak

UYARI grevinin Frankfurt
Havalimanı'nda saat 02.00'den 20.00'ye, Leipzig/Halle Havalimanı'nda saat 04.00'den 18.00'e, Dresden
'de saat 03.00'ten 21.00'e ve Erfurt'ta 06.00'dan 22.00'ye kadar süreceği ifade edilen açıklamada, Hannover
ve Bremen havalimanlarında ise saat 00.00'da başlayarak 24 saat süreceği kaydedildi. Ver.di için toplu sözleşme görüşmelerini yürüten Benjamin Roscher, işveren tarafının üzerinde müzakere edilebilecek bir teklif sunmadığından dolayı bu grevin zorunlu hale geldiğini kaydetti. Almanya
Hava Meydanları Birliği'nden (ADV) yapılan açıklamada, Ver.di'nin, uyarı grevini bu kadar genişleterek sorumsuzca davrandığı ifade edildi. Grevin orantısız ve düşüncesiz olduğu belirtilen açıklamada, "6 havalimanındaki uyarı grevinden dolayı iptal edilecek ve rötar yapacak uçuşlardan yaklaşık 180 bin yolcu etkilenecek. Buna, grev yapılan havalimanlarına uçuş yapamayan havalimanlarından da 10 bin yolcu eklenecek" denildi.
Ver.di'nin çağrısı üzerine geçen haftalarda güvenlik personeli Berlin
, Stuttgart
, Düsseldorf
ve Köln/Bonn havalimanlarında uyarı grevi yapmıştı. Bu grevlerden çok sayıda uçuş iptal edilmiş ve birçok yolcu mağdur olmuştu.