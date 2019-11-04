Son Dakika Haberleri: Almanya'da eşcinselliği düzeltme tedavisini yasaklamak için yasa tasarısı hazırlandı
BBC
Son Dakika Güncel Almanya'da eşcinselliği düzeltme tedavisini yasaklamak için yasa tasarısı hazırlandı

Almanya'da eşcinselliği düzeltme tedavisini yasaklamak için yasa tasarısı hazırlandı

7 saat önce

Almanya, "eşcinsellik onarım terapisini" yasaklamaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn tarafından açıklanan yasa tasarısı 18 yaşından küçük kişiler için bu terapinin yasaklanmasını öngörüyor.

Almanya'da eşcinselliği düzeltme tedavisini yasaklamak için yasa tasarısı hazırlandı, System.String[]

Almanya'da gündem eşcinsellik. Eşcinselliği düzeltme tedavisini yasaklamak için harekete geçen sağlık bakanlığı yeni yasa tasarısını hazırladı.

Eşcinselliği düzeltme tedavisinde terapiye 18 yaşından küçüklere yasak gelmesi planlanıyor. Yetişkinlerde ise sadece belirli koşullarda izin verilecek. Bunun için söz konusu kişinin "kandırılmadığı, zorlanmadığı ve tehdit edilmediğinin kanıtlanması" şartı aranacak.

HER YIL BİN KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

16-18 yaş arasındaki kişilerde ise "terapi görecek" kişinin riskleri ve olası sonuçları anlayabilecek durumda olduğuna ilişkin kanıt istenecek. Bu "terapi" dini liderler ve psikoterapistler tarafından uygulanıyor. Ülkede her yıl 1000 kadar kişinin "terapi" gördüğü belirtiliyor. Tasarıda yasayı ihlal edenlerin para ve bir yıla kadar hapis cezası alması öngörülüyor.

EŞCİNSEL BAKAN: EŞCİNSELLİK BİR HASTALIK DEĞİL

Kendisi de eşcinsel olan Sağlık Bakanı Spahn, Alman yayın kuruluşu RND'ye LGBT+'nın bir hastalık olmadığını, bu nedenle tedavi de gerektirmediğini söyledi.

Spahn, "Bu yasa eşcinselliği yüzünden sıkıntı çeken kişilere hiçbir sorunları olmadığı mesajını gönderecek" dedi. "Eşcinsellik onarım terapisi" sıklıkla çocuk ve ergenlik yaşlarındaki kişilere uygulanıyor. Bu yöntem elektroşok ve "kaçınmalı şartlandırma" gibi teknikleri içeriyor. Uzmanlar, etkinliği kanıtlanmayan "terapinin" depresyon, anksiyete ve yüksek intihar riskine yol açtığını söylüyor.

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BBC
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:05 
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