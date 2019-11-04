Almanya'da eşcinselliği düzeltme tedavisini yasaklamak için yasa tasarısı hazırlandı

Almanya'da gündem eşcinsellik. Eşcinselliği düzeltme tedavisini yasaklamak için harekete geçen sağlık bakanlığı yeni yasa tasarısını hazırladı.

Eşcinselliği düzeltme tedavisinde terapiye 18 yaşından küçüklere yasak gelmesi planlanıyor. Yetişkinlerde ise sadece belirli koşullarda izin verilecek. Bunun için söz konusu kişinin "kandırılmadığı, zorlanmadığı ve tehdit edilmediğinin kanıtlanması" şartı aranacak.

HER YIL BİN KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

16-18 yaş arasındaki kişilerde ise "terapi görecek" kişinin riskleri ve olası sonuçları anlayabilecek durumda olduğuna ilişkin kanıt istenecek. Bu "terapi" dini liderler ve psikoterapistler tarafından uygulanıyor. Ülkede her yıl 1000 kadar kişinin "terapi" gördüğü belirtiliyor. Tasarıda yasayı ihlal edenlerin para ve bir yıla kadar hapis cezası alması öngörülüyor.

EŞCİNSEL BAKAN: EŞCİNSELLİK BİR HASTALIK DEĞİL

Kendisi de eşcinsel olan Sağlık Bakanı Spahn, Alman yayın kuruluşu RND'ye LGBT+'nın bir hastalık olmadığını, bu nedenle tedavi de gerektirmediğini söyledi.

Spahn, "Bu yasa eşcinselliği yüzünden sıkıntı çeken kişilere hiçbir sorunları olmadığı mesajını gönderecek" dedi. "Eşcinsellik onarım terapisi" sıklıkla çocuk ve ergenlik yaşlarındaki kişilere uygulanıyor. Bu yöntem elektroşok ve "kaçınmalı şartlandırma" gibi teknikleri içeriyor. Uzmanlar, etkinliği kanıtlanmayan "terapinin" depresyon, anksiyete ve yüksek intihar riskine yol açtığını söylüyor.