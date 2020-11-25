Almanya'da genel seçim için 26 Eylül 2021 tarihi önerildi - Son Dakika

Almanya'da hükümet, genel seçim tarihi olarak 26 Eylül 2021'i önerdi.
Almanya Hükümet Sözcüsü Martina Fietz bugün yaptığı açıklamada, hükümetin bir sonraki seçim tarihini belirlediğini söyledi. Fietz gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin "Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'e 20. Federal Meclis seçimleri için 26 Eylül 2021 Pazar tarihini önerdiğini açıkladı.
Tarihin kesinleşmesi için Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın resmi onayı bekleniyor.
(İHA)
- Kaynak: İHA
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