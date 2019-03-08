Son Dakika Haberleri: Almanya'da Gol Sesi Çıkmadı!

Almanya'da Gol Sesi Çıkmadı!

4 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Eintracht Frankfurt ile Inter, Commerzbank Arena'da karşılaştı.

Almanya'da Gol Sesi Çıkmadı!, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Eintracht Frankfurt ile Inter, Commerzbank Arena'da karşılaştı. Zorlu mücalede gol sesi çıkmadı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:40 

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