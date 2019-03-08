Almanya'da Gol Sesi Çıkmadı!
4 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Eintracht Frankfurt ile Inter, Commerzbank Arena'da karşılaştı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Eintracht Frankfurt ile Inter, Commerzbank Arena'da karşılaştı. Zorlu mücalede gol sesi çıkmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:40
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