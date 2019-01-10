Almanya'da grev: 642 uçuş etkilendi
17 dakika önce
Almanya'nın Köln-Bonn, Düsseldorf ve Stuttgart havalimanlarında güvenlik personelinin yaptığı bir günlük uyarı grevi nedeniyle yaklaşık 110 bin yolcu mağdur oldu.
Almanya'nın Köln-Bonn, Düsseldorf ve Stuttgart havalimanlarında güvenlik personelinin yaptığı bir günlük uyarı grevi nedeniyle yaklaşık 110 bin yolcu mağdur oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:10
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