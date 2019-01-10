Almanya'da grev: 642 uçuş etkilendi

Almanya'nın Köln-Bonn, Düsseldorf ve Stuttgart havalimanlarında güvenlik personelinin yaptığı bir günlük uyarı grevi nedeniyle yaklaşık 110 bin yolcu mağdur oldu.

Almanya'nın Köln-Bonn, Düsseldorf ve Stuttgart havalimanlarında güvenlik personelinin yaptığı bir günlük uyarı grevi nedeniyle yaklaşık 110 bin yolcu mağdur oldu.

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