Son Dakika Haberleri: Almanya'da grev: 642 uçuş etkilendi

Almanya'da grev: 642 uçuş etkilendi

17 dakika önce

Almanya'nın Köln-Bonn, Düsseldorf ve Stuttgart havalimanlarında güvenlik personelinin yaptığı bir günlük uyarı grevi nedeniyle yaklaşık 110 bin yolcu mağdur oldu.

Almanya'da grev: 642 uçuş etkilendi, System.String[]
Almanya'nın Köln-Bonn, Düsseldorf ve Stuttgart havalimanlarında güvenlik personelinin yaptığı bir günlük uyarı grevi nedeniyle yaklaşık 110 bin yolcu mağdur oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:10 

Ekonomi
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