Almanya'da Hasta Bakıcıya Müebbet Ceza

05.11.2025 16:14
Würselen'de hasta bakıcı, 10 cinayet ve 27 cinayete teşebbüsten müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'da Aachen yakınlarındaki Würselen kentindeki bir hastanede 10 kişiyi öldürmekten yargılanan hemşire müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

10 CİNAYET 27 CİNAYETE TEŞEBBÜS

Aachen Eyalet Mahkemesinde 44 yaşındaki erkek hemşirenin 10 cinayet ve 27 kez cinayete teşebbüsten yargılandığı davada karar verildi.

ÖLÜMCÜL DOZDA AĞRI KESİCİ VE SAKİNLEŞTİRİCİ VERMİŞ

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, mahkeme, hemşirenin Aralık 2023'ten Mayıs 2024'e kadar palyatif bakım ünitesindeki ağır hastalara ölümcül dozda sakinleştirici ve ağrı kesici enjekte ettiğini belirleyerek sanığa 10 cinayet ve 27 kez cinayete teşebbüsten müebbet hapis cezası verdi.

AZ İŞ YAPMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

İddianamede, hemşirenin gece vardiyasında mümkün olduğunca az iş yapmak için hastalara sakinleştirici verdiği belirtilmişti. Hemşire ise dava sürecinde hakkındaki suçlamaları reddederek, hastaların hayatlarını kısaltmak amacıyla ilaç vermediğini ileri sürmüştü.

Savunma avukatları, sanığın serbest bırakılmasını isterken, savcılık müebbet hapis cezası verilmesini talep etmişti.

Aachen Savcılığı hemşirenin başka suçlar da işlemiş olabileceği ihtimali üzerine sanık hakkında bir dava daha açılabileceğini duyurdu. Bu bağlamda hemşirenin önceki meslek hayatındaki bir dizi başka şüpheli olayın incelendiği kaydedildi.

ALMANYA'DA HEMŞİRE CİNAYETLERİ

Almanya'nın yakın tarihinde bugüne kadar hemşirelerin zanlı olduğu en önemli cinayetler serisi ise Aşağı Saksonya eyaletinde yaşandı. Eski hemşire Niels Högel, 2002-2005 yılları arasında 100 hastasını öldürmekle suçlandığı davada 2019 yılında 85 cinayetten dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme sürecinde 43 olayda suçunu itiraf eden Högel ise hasta yakınlarından özür dilemişti. Högel'in durumu ağır hastalara ilaçlar enjekte edip sonrasında da kurtarma girişiminde bulunarak arkadaşlarının gözünde kahraman gibi görünmeye çalıştığı ifade edilmişti. Bu sırada hastaların çoğunun hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Högel, 2015'te başka bir davada 2 hastayı öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: İHA, DHA

Kaynak: AA

