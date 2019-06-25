Son Dakika Haberleri: Almanya'da ırkçı grup hakkında terör davası
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Almanya'da ırkçı grup hakkında terör davası

1 saat önce

Almanya Federal Başsavcılığı, Berlin'de 1 Ekim 2018 tarihinde gözaltına alınan Revolution Chemnitz (Chemnitz Devrimcileri) isimli terör örgütü üyelerinin soruşturmasını tamamlayıp terör örgütü kurma suçundan dava açtı.

Almanya'da ırkçı grup hakkında terör davası, System.String[]
Almanya Federal Başsavcılığı, Berlin'de 1 Ekim 2018 tarihinde gözaltına alınan Revolution Chemnitz (Chemnitz Devrimcileri) isimli terör örgütü üyelerinin soruşturmasını tamamlayıp terör örgütü kurma suçundan dava açtı.
Eylül 2018'de bir araya geldikleri belirtilen ve yaşları 21 ile 31 arasında değişen 8 zanlının, 3 Ekim 2018'de öldürmeye yönelik saldırılar planladıkları iddia ediliyor. Bu iddialara delil olarak ise bu kişilerin telefonlarından elde edilen sohbetler gösteriliyor.
Federal başsavcılık aşırı sağcı grubun eylemlerinden sonra, aşırı solcu bir grubun yaptığı intibası bırakmak istediğininin tespit edildiğini de kaydetti.
Yerel basında yer alan haberlere göre, söz konusu 8 ırkçı zanlının, Chemnitz şehri ve çevresinde tanınan simalar olduğu belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:05 Kaynak: AA
Başsavcı, Almanya, Güncel
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