Almanya'da İşsizlik Artıyor

07.01.2026 21:41
Aralık ayında Almanya'da işsiz sayısı 23 bin artarak 2.9 milyona ulaştı; ekonomik toparlanma yok.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya'da yıl sonunda işsizlik arttı; Aralıkta 23 bin kişi işsiz kaldı, İş gücü piyasasında hala toparlanma sinyalinin olmadığı belirtildi.

Almanya'da işsiz sayısı yıl sonunda yeniden yükselişe geçti. Almanya merkezi Nürnberg'de bulunan Federal İş Ajansı'nın (BA) verilerine göre, Aralık ayında işsiz sayısı 23 bin kişi artarak 2 milyon 908 bine ulaştı. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 6,2'ye yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla işsiz sayısı 101 bin kişi fazla.

BA, işsizlikteki artışta ekonomik durgunluk ve kış aylarındaki mevsimsel yavaşlamanın etkili olduğunu belirtti. Şirketlerin yıl sonunda daha az personel alması ve inşaat ile tarım gibi dış mekana bağlı sektörlerde işlerin azalması da bu artışın nedenleri arasında gösterildi.

BA Başkanı Andrea Nahles, "İş gücü piyasasında hala ekonomik bir ivme yok. Bu nedenle yıl sonunda da tablo zayıf. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre işsiz sayısı aylık bazda 3 bin kişi arttı" dedi.

2025 yılında Almanya iş gücü piyasasında belirgin bir bozulma yaşandı. Yıl ortalamasında işsiz sayısı 2 milyon 948 bin olarak kaydedildi. Bu rakam, 2024'e göre 161 bin kişi fazla olup, 2013'ten bu yana görülen en yüksek yıllık seviye oldu. Ortalama işsizlik oranı yüzde 6,3 olarak hesaplandı.

Nahles, şirketlerin yeni çalışan talebinin belirgin şekilde azaldığını vurgulayarak, yıl boyunca BA'ya bildirilen açık iş sayısının ortalama 632 bin olduğunu ve bunun bir önceki yıla göre 62 bin daha düşük olduğunu söyledi. Yeni bildirilen iş sayısının son 25 yılın en düşük seviyesinde olduğu kaydedildi.

Buna rağmen Nahles, temkinli bir iyimserlik mesajı vererek, "Bazı göstergeler, en kötü dönemin geride kalmış olabileceğine işaret ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA

