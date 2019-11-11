Son Dakika Haberleri: Almanya'da karnaval sezonu başladı
Son Dakika Magazin Almanya'da karnaval sezonu başladı

Almanya'da karnaval sezonu başladı

7 saat önce

Karnaval kutlamalarının başkenti olarak bilinen Köln'deki Heumarkt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, hep bir ağızdan 11'den geriye sayarak karnaval sezonunu başlattı.

Almanya'da karnaval sezonu başladı, System.String[]

Karnaval kutlamalarının başkenti olarak bilinen Köln'deki Heumarkt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, hep bir ağızdan 11'den geriye sayarak karnaval sezonunu başlattı. Bu yıl "Kalp, şehrin bu bölgesinde atıyor" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, soğuk havaya rağmen karnavalcılar renkli kostümleriyle sokakları doldurdu.


Müzik grupları sokaklarda mini konserler verirken, karnavala katılanlar müzikler eşliğinde dans edip eğlendi.


Karnaval, özellikle Ren Havzası çevresinde yaşayan Katolik kesime özgü bir gelenek olarak biliniyor. Almanya'da karnaval dönemi, 24 Şubat 2020'de "Rosenmontag" (Gül Pazartesi) adı verilen büyük karnaval geçidiyle doruk noktasına ulaşacak ve 26 Şubat 2020'de "Aschermittwoch" (Kül Çarşambası) adı verilen gün sona erecek. Karnavalın ardından "Fastenzeit" denilen ve 40 gün süren, Hristiyanların et ve et ürünlerini tüketmediği "oruç" dönemine girilecek.

Almanya, Köln, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:02 
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