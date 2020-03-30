Almanya'da Kovid-19 tedbirleri hafifletilmeden sürecek - Son Dakika

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere bir süre daha hafifletilmeden devam edileceğini söyledi.



Seibert, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele tedbirlerinin 22 Mart'ta alındığını hatırlatarak, hepsine hala ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Şu aşamada salgını kontrol altına almak için her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Seibert, "Yayılmayı durdurmak şu an için mümkün değil ama hedefimiz hızının yavaşlatılması. Alınan tüm kararlar buna bağlı olacak." ifadelerini kullandı.

Seibert, Şansölye Angela Merkel'in bu hafta eyalet başbakanlarıyla Kovid-19 gündemiyle görüşeceğini kaydetti.



Öte yandan, Bavyera eyaletinin Başbakanı Markus Söder, eyalette 21 Mart'ta alınan kısmı sokağa çıkma yasağının 19 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.



Alman hükümeti, salgının yayılmasını önlemek için geçen hafta ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış ve restoran, otel, berber, kuaför, masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılmasına karar vermişti.

Bavyera, Saarland, Saksonya ve Saksonya-Anhalt gibi bazı eyaletlerde de kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilmişti.