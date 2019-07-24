Son Dakika Haberleri: Almanya'da kuraklık korkusu: Nehirlerin seviyesi düştü, göller kurudu
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Almanya'da kuraklık korkusu: Nehirlerin seviyesi düştü, göller kurudu

28 dakika önce

ALMANYA'da Yetkililer kuraklık nedeniyle ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmesinden endişe ediyor.

Almanya'da kuraklık korkusu: Nehirlerin seviyesi düştü, göller kurudu, System.String[]
ALMANYA'da Yetkililer kuraklık nedeniyle ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmesinden endişe ediyor.

Berlin ve çevresinde bulunan bazı göller kururken, göllerde yaşayan canlılar ölüm riski altında bulunuyor.

Tuna Nehri'nde su seviyesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiliyor. Nehrin derinliği kimi bölgelerde bir metre 80 santim olarak ölçüldü. Hem yolcu hem de yük taşımacılığı olumsuz etkilendi. Tuna Nehri üzerinde yük taşıyan gemi seferleri yarı yarıya düştü. Oteller turistler için organize ettiği gezi teknelerin seferlerinin bir bölümünü iptal etti.
Berlin, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:37 
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