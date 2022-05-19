Almanya'da okulda silahlı saldırı: 1 yaralı

Almanya'nın Bremerhaven kentinde bir okulda düzenlenen silah saldırıda 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bremerhaven kentindeki Lloyd Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Bir öğrencinin silah seslerini duymasının ardından polisi aradığı ve ekiplerin olay yerine sevk edildiği belirtildi. Saldırıda kimliği açıklanmayan 1 kişinin ağır şekilde yaralandığı bildirildi. Yetkililer saldırıyı düzenlediği iddia edilen 1 kişinin gözaltına alındığını ifade ederken, diğer bir şüphelinin ise kaçtığı ifade edildi.

Polisin vatandaşlardan okul çevresinden uzak durmalarını istediği kaydedilirken, çok sayıda velinin okul önünde toplandığı görüldü.

Okulda toplam bin 700 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü öğrenildi. - BERLİN