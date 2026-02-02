Almanya'da Rus Savunma Şirketlerine Mal İhracatı Suçlaması

Almanya federal savcılığı, Avrupa Birliği yaptırımlarını aşmak amacıyla en az 24 Rus savunma şirketine mal ihraç etmek amacıyla suç örgütü kurmakla suçlanan 5 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Almanya federal savcılık ofisinden yapılan açıklamda, Avrupa Birliği yaptırımlarını aşmak amacıyla en az 24 Rus savunma şirketine mal ihraç etmek amacıyla suç örgütü kurmakla suçlanan 5 kişinin tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada Alman, Ukraynalı ve Rus uyruklu şüphelilerin, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rusya'ya en az 30 milyon euro değerinde yaklaşık 16 bin sevkiyat yapmak için Lübeck merkezli bir şirket ve paravan şirketler kullandıkları ve Rus devlet kurumlarının bu tedarik ağının arkasında olduğundan şüphelenildiği belirtildi. - BERLİN