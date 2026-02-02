Almanya'da Rus Savunma Şirketlerine Mal İhracatı Suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Almanya'da Rus Savunma Şirketlerine Mal İhracatı Suçlaması

02.02.2026 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, AB yaptırımlarını aşmak için 24 Rus savunma şirketine mal ihraç eden 5 kişiyi tutukladı.

Almanya federal savcılığı, Avrupa Birliği yaptırımlarını aşmak amacıyla en az 24 Rus savunma şirketine mal ihraç etmek amacıyla suç örgütü kurmakla suçlanan 5 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Almanya federal savcılık ofisinden yapılan açıklamda, Avrupa Birliği yaptırımlarını aşmak amacıyla en az 24 Rus savunma şirketine mal ihraç etmek amacıyla suç örgütü kurmakla suçlanan 5 kişinin tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada Alman, Ukraynalı ve Rus uyruklu şüphelilerin, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rusya'ya en az 30 milyon euro değerinde yaklaşık 16 bin sevkiyat yapmak için Lübeck merkezli bir şirket ve paravan şirketler kullandıkları ve Rus devlet kurumlarının bu tedarik ağının arkasında olduğundan şüphelenildiği belirtildi. - BERLİN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Almanya, Ekonomi, Savunma, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da Rus Savunma Şirketlerine Mal İhracatı Suçlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

13:50
Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı Kendi de kabusu yaşadı
Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı
13:29
10 kişi can vermişti Her birinin hikayesi yürek dağladı
10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı
12:47
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 13:57:35. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Rus Savunma Şirketlerine Mal İhracatı Suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.