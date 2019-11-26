Son Dakika Haberleri: Almanya'da saldırıya uğrayan Türk kadın, suç duyurusunda bulundu
Son Dakika Güncel Almanya'da saldırıya uğrayan Türk kadın, suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Almanya'da saldırıya uğrayan Türk kadın, suç duyurusunda bulundu

6 saat önce

Almanya'nın Hannover kentinde geçen hafta bir tramvay durağında saldırıya uğrayan 65 yaşındaki Şengül S. adlı Türk, saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Almanya'da saldırıya uğrayan Türk kadın, suç duyurusunda bulundu, System.String[]

Almanya'nın Hannover kentinde geçen hafta bir tramvay durağında saldırıya uğrayan 65 yaşındaki Şengül S. adlı Türk, saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.


Şengül S.'nin avukatı Penbe Güldoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin saldırgan hakkında adam yaralama, halkı kışkırtma ve hakaretten suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Saldırganın "Hauptbahnhof" tramvay durağında müvekkiline sırt çantasıyla sert şekilde vurduğunu ve "Pis Türk" şeklinde bağırarak hakaret ettiğini belirten Güldoğan, müvekkilinin fiziksel saldırıya uğradığını ve yabancı düşmanı sözlerle tahkir edildiğini vurguladı.


Güldoğan, müvekkilinin olaydan sonra şok geçirdiğini, göğsünden, sağ kolundan ve dizinden yaralandığını anlatarak, Şengül S.'ye geçici bir süre iş göremezlik raporu verildiğini kaydetti.

Hannover polisi, Kurt-Schumacher Caddesi'ndeki "Hauptbahnhof" tramvay durağında 65 yaşındaki Türk kadının 36 yaşındaki bir Çekya vatandaşı tarafından itilerek yere düşürüldüğünü, olaydan sonra saldırganın kimliğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Hannover, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irkçılar, Pforzheim Fatihspor kulübünün binasını ateşe verdi!
Son dakika: Arnavutluk'ta 13 kişinin hayatını kaybettiği depremde 21 Türk vatandaşı otel enkazında kaldı Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi Gazeteci Saygı Öztürk'ten çok konuşulacak iddia: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 21:40:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da saldırıya uğrayan Türk kadın, suç duyurusunda bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]