Almanya'da Şiddetli Kar Fırtınası Ulaşımı Etkiliyor - Son Dakika
Almanya'da Şiddetli Kar Fırtınası Ulaşımı Etkiliyor

09.01.2026 14:21
Elli Fırtınası nedeniyle Almanya'da ulaşımda aksama, tren iptalleri ve kazalar artıyor.

Almanya'da hafta başından itibaren etkili olan şiddetli kar yağışı, don ve kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle ulaşımda aksama ve kazalar meydana geliyor.

Alman Meteoroloji Servisi, "Elli Fırtınası" adı verilen olumsuz hava koşullarının hafta sonu artarak devam edeceği, hava sıcaklığının bazı bölgelerde sıfırın altında 17 dereceye düşeceği uyarısında bulundu.

Deutsche Bahn (Alman Demiryolları) tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hannover bölgesindeki tüm demir yolu seferlerinin en az cuma öğlen saatlerine kadar durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, bu durumun önemli bir demir yolu güzergahını etkilemesi nedeniyle Berlin-Kuzey Ren Vestfalya ve Berlin-Hamburg arasındaki seferler de dahil Kuzey Almanya'daki uzun mesafeli seferlerin şu anda mümkün olmadığı kaydedildi.

Ulusal basındaki haberlerde, bazı kentlerde şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde aksamalar yaşandığı, bazı bölgelerde kısmen ya da tamamen şehir içi ulaşımın durduğu kaydedildi.

Tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller olabilir

Elli Fırtınası nedeniyle Baden Württemberg'deki tren yolcularının cumartesiye kadar gecikme ve iptallerle karşılaşabileceği duyuruldu.

Bavyera eyaletindeki Kirchenthumbach yakınlarındaki bir otoyolda 52 yaşındaki sürücünün, kaygan yoldaki virajda aracın kontrolünü kaybederek yaptığı kazada hayatını kaybettiği bildirildi.

Ziesar yakınlarındaki A2 Otoyolu'nda, bir otomobilin kaygan yolda bariyerlere çarptıktan sonra kamyonla çarpıştığı ve araçta bulunan 3 kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.

Araçtaki 500 litre dizel akaryakıtın otobana dökülmesi nedeniyle Berlin yönüne giden otoyolun birkaç saatliğine trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Kamyonların yolları kapatması nedeniyle Braunschweig bölgesindeki otoyol ağında önemli trafik aksamaları yaşandığı ifade edildi.

Polis, mecburi haller dışında trafiğe çıkılmaması konusunda sürücüleri uyardı.

Kaynak: AA

