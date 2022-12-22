Skandal yanlışlık! Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Skandal yanlışlık! Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı

22.12.2022 18:22
Skandal yanlışlık! Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı

Almanya'nın Hannover kentinde vefat eden Abdülkadir Sargın'ın cenazesinin bir Alman'ın cenazesiyle karıştığı ve yakıldığı ortaya çıktı. Aile yaşananlarla ilgili hukuki süreç başlatacak.

Almanya'nın Hannover kentinde vefat eden Abdülkadir Sargın'ın cenazesinin yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Sargın 14 Aralık'ta Hannover'in MHH Hastanesi Acil Servisi'nde vefat etti.

BİR ALMAN'IN CENAZESİYLE KARIŞMIŞ

Sargın'ın naaşının İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında bir Alman'ın cenazesiyle karıştığı öğrenildi. Sargın'ın ailesinin üzüntüsü, MHH Adli Tıp Servisi ile temasa geçip cenazenin yakıldığını öğrenince katlandı. Ailenin yaşananlarla ilgili hukuki süreç başlatacağı belirtildi.

Almanya'da Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı

KONSOLOSLUK HAREKETE GEÇTİ

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğunun merhumun Türkiye'deki yakınları ve Almanya'daki çocukları ile yakın temas içinde olduğu ve gerekli desteği sağladığı öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Almanya, vatandaşlarının aşılanması için BioNTech aşılarını Çin'e yolladı Almanya, vatandaşlarının aşılanması için BioNTech aşılarını Çin'e yolladı Sinoplu Vatandaşın 'Banka Hesabında 10 Yıl İşlem Yapılmadığı' Gerekçesiyle TMSF'ye Aktarılan Parasına İade Kararı Sinoplu Vatandaşın 'Banka Hesabında 10 Yıl İşlem Yapılmadığı' Gerekçesiyle TMSF'ye Aktarılan Parasına İade Kararı

Hannover, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Skandal yanlışlık! Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 Amatör balıkçı misinasına gelen hayvanı görünce ne yapacağını şaşırdı
17:42 Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten şaşırtan hamle! Evlenmeleri bekleniyordu
17:35 İspanya'da yakalanan Türk uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirilecek
17:36 Eyüpspor büyük oynuyor! Galatasaray'ın yıldız golcüsüne talip oldular
17:31 Sevgilisine oğullarını öldürten cani annenin cezası belli oldu
17:27 Kızılelma hakkında dikkat çeken açıklama: Bir sene içinde ilk atışı beklemek gerçekçi olur
17:21 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan! İBB'ye açılan soruşturmaya tepki gösterdi
17:09 Skandal yanlışlık! Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı
17:09 Yürek dağlayan görüntü! 8 aylık bebeğinin kefenini çözüp son kez sevdi
17:07 Avrupa devlerini birbirine kattı! 19'luk İngiliz için konuşulan para rekor seviyede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2022 19:09:28. #1.12#
SON DAKİKA: Skandal yanlışlık! Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement