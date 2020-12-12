Almanya'da Türk vatandaşının "koronadan öldü" raporu mahkemeye taşındı - Son Dakika

Almanya'da Türk vatandaşının "koronadan öldü" raporu mahkemeye taşındı

12.12.2020 00:57
Almanya'da Türk vatandaşının

Almanya'da yaşayan Mehmet Bıçak, 21 Nisan'da hayatını kaybeden ağabeyi Recep Bıçak'ın öldürüldüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Almanya'da yaşayan Mehmet Bıçak, 21 Nisan'da hayatını kaybeden ağabeyi Recep Bıçak'ın öldürüldüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşayan Trabzonlu Mehmet Bıçak (53), 21 Nisan'da "korona nedeniyle öldü" raporu verilen 55 yaşındaki ağabeyi Recep Bıçak'ın öldürüldüğünü iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hamburg'daki Bundeswehr Askeri Hastanesinde korona virüs tedavisi gören ağabeyinin durumunun iyi olduğunu ve her gün telefonlaştığını belirten Mehmet Bıçak, "Biz taburcu olacak diye beklerken, hastane bize ağabeyimin öldüğü haberini gönderdi. Bu işte resmen cinayet var" diyerek ağabeyinin ölüm raporunun peşine düştü. 19 Nisan Pazar günü sabah 08.30'da hastaneyi telefonla aradığını belirten Bıçak, "Yoğun bakımda olan ağabeyimin çok iyi olduğunu, hiçbir şekilde endişelenmeye ve düşünmeye gerek olmadığını söyleyen kadın yoğun bakım doktoru, solunum cihazının düşürüleceğini ve en kısa zamanda ağabeyimin normal odaya alınacağını söyledi. Aynı gün akşam saat 19.00'da aradığımda ise telefona çıkan erkek doktor, ağabeyimin durumunun iyi ve şimdiye kadar duyduklarımızın doğru olduğunu, gece solunum cihazını çıkaracaklarını belirterek 'fakat yarına ne olur, bilemeyiz' dedi ve telefonu kapattı. 20 Nisan Pazartesi sabahı 04.00'de aynı erkek doktor bizi aradı ve beyne oksijenin gitmediğini söyleyerek, 'bugün yaşamaz' dedi. Nitekim Pazartesi günü nefes alamadığı belirtilen ağabeyimin kalbi Salı sabahına kadar attı. Salı sabahı saat 09.10'da ağabeyimin kalbinin durduğu haberi geldi. Bir gün önceki sabah çok iyi denilen ağabeyimin durumu birden nasıl kötüleşti? Ağabeyimdeki solunum cihazını alarak muhtemelen başka hastaya taktılar ve ağabeyimin nefessiz bıraktılar. Bunun normal bir ölüm değil, ağabeyimin öldürüldüğüne eminim ve hukuk karşısında bunun açığa çıkarılması için ne gerekiyorsa yapacağım" dedi.

"Bu bir cinayet"

Olayın ihmal değil, resmen cinayet olduğunu iddia eden Mehmet Bıçak "Ağabeyimi bilerek ölüme terk ettiler. Bunun arkasında ırkçılık olduğuna inanıyorum" dedi. Ölüm raporuna "koronadan öldü" diye yazıldığını söyleyen Bıçak, "Polise şikayet ettim. Polis de Hamburg savcılığına bildirdi. Savcılık raporları istedi. Hastane yönetimi Mayıs ayında önce 20-25 sayfalık bir rapor gönderdi. Biz itiraz ettik ve tam detaylı rapor istedik. Bunun üzerine hastane 307 sayfalık yeni bir rapor hazırladı. Ama raporların günlük yazılmadığı ve sonradan eklendiği çok belirgindi. Çünkü bizim konuştuklarımız ve aradıklarımız farklı gün ve saatlere işlenmişti. Tabi bizim bilmediğimiz durumları nasıl rapor ettiler? bilemiyorum" diye konuştu.

"Tazminat peşinde değilim"

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Bıçak, "Tüm bu raporlar Hildesheim'daki bir bilirkişiye gönderildi. Bu raporların açıklanması 5-6 ay sürebilir. Savcılığın gönderdiği bu bilirkişiye de güvenim yok. Hakkaniyetli bir bilirkişi arayışındayım" dedi. Bu olayın üzerine düşmesindeki ısrarını "Amacım tazminat peşinde koşmak değil. Ağabeyime yapılan cinayeti ortaya çıkarmak ve hatalı olan doktorların yargılanmasını sağlamak" diye açıklayan Bıçak, "Hastanelerde son yıllarda çok hatalar oluyor. Bu olaylara toplumun dikkatini çekerek daha başka insanların canı yanmasın istiyorum" şeklinde konuştu. - HAMBURG

Almanya, Hamburg, Nisan, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da Türk vatandaşının 'koronadan öldü' raporu mahkemeye taşındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Zombi Angelina Jolie' olarak tanınan İranlı genç kadın, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı 60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş 2 kurşunla vurulan gençten arkadaşına: Hakkını helal et, seni seviyorum Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı? Kafasını traktörün şaftına kaptıran talihsiz kadın, feci şekilde yaşamını yitirdi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor
Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti         
00:07
Koronavirüs en çok hangi organlara zarar veriyor? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, tek tek saydı Koronavirüs en çok hangi organlara zarar veriyor? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, tek tek saydı         
23:24
Bakan Varank'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri Meclis'i karıştırdı! CHP'liler protesto etti Bakan Varank'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri Meclis'i karıştırdı! CHP'liler protesto etti         
22:50
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Son dakika: ABD Senatosu, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren tasarıyı onayladı Son dakika: ABD Senatosu, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren tasarıyı onayladı         
21:29
Çiçek hemşire, 20 gün içinde eşi, ağabeyi, anne ve babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti Çiçek hemşire, 20 gün içinde eşi, ağabeyi, anne ve babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti         
20:07
Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak         
17:24
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti         
13:53
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 01:06:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da Türk vatandaşının "koronadan öldü" raporu mahkemeye taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei