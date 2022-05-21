Almanya'daki hortum felaketinde 1 kişi öldü - Son Dakika
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Almanya'daki hortum felaketinde 1 kişi öldü

21.05.2022 11:24

- Almanya'daki hortum felaketinde 1 kişi öldü Almanya'da etkili olan hortumda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

- Almanya'daki hortum felaketinde 1 kişi öldü

DUSSELDORF - Almanya'da etkili olan hortumda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren- Vestfalya ve diğer bölgelerde etkili olan hortum felaketinde bilanço arttı. Polisten yapılan açıklamaya göre hortumundan en çok etkilenen Paderborn kentinde 10'u ağır olmak üzere yaklaşık 40 kişi yaralandı. Bölge genelinde demiryolu ve karayolu ulaşımı kesintiye uğradı. Bazı evlerin çatısı uçarken, bazılarının da camları kırıldı. Ağaçlar da hortumun etkisiyle yola verildi. Lippstadt kentindeki Hellinghausen'de yer alan St. Clemens Katolik Kilisesi'ndeki çan kulesinin hortumun savrulduğu ve parçalarının kilise bahçesine saçıldığı görüldü. Rhineland-Palatinate eyaletine bağlı Wittgert'te ise 38 yaşındaki adam, su baskının meydana geldiği evinin bodrum katında elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alman meteoroloji servisi, rüzgarının hızının bazı bölgelerde saatte 130 kilometreye ulaştığını belirtti.

Almanya'daki hortum felaketinde 1 kişi öldü
Almanya'daki hortum felaketinde 1 kişi öldü
Almanya'daki hortum felaketinde 1 kişi öldü
Almanya'daki hortum felaketinde 1 kişi öldü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ren Vestfalya, Almanya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'daki hortum felaketinde 1 kişi öldü - Son Dakika


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