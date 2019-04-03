Son Dakika Haberleri: Almanya'daki Vatandaşlar 31 Mart Sonuçları İçin Ne Dedi?

Almanya'daki Vatandaşlar 31 Mart Sonuçları İçin Ne Dedi?

44 dakika önce

Almaya'daki Türk vatandaşları yerel seçim olduğu için 31 Mart'ta oy kullanamadı ancak sandık yarışını yakından takip etti.

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Almaya'daki Türk vatandaşları yerel seçim olduğu için 31 Mart'ta oy kullanamadı ancak sandık yarışını yakından takip etti. Bonn'da görüştüğümüz vatandaşlar sonuçları DW Türkçe mikrofununa değerlendirdi.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:01 

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