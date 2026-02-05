Almanya’dan İhracat Kredi Garantisi Artışı - Son Dakika
Ekonomi

Almanya’dan İhracat Kredi Garantisi Artışı

05.02.2026 15:22
Alman hükümeti, 2025'te 14,5 milyar avro güvence sağlayarak ihracatçılarının korunacağını duyurdu.

Alman hükümeti, geçen yıl ekonomik durgunluk ve küresel belirsizliklerin etkisiyle ihracat kredi garantilerini (Hermes garantileri) azalttı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından açıklamaya göre, federal hükümetin jeopolitik krizler ve ticaret savaşlarının gölgesinde 2025'te, Alman ihracatçılarını ve yatırımcılarını korumak amacıyla toplam 14,5 milyar avroluk kredi ve yatırım garantisi sağladı.

Alman hükümeti, geçen yıl ihracat kredi garantileri kapsamında 13,3 milyar avroluk yeni işlem gerçekleştirdi. Bu kapsamda en yüksek teminat hacmine sahip ülkeler sırasıyla Türkiye, Polonya ve Brezilya oldu. 2024'te federal hükümet, toplam 17,2 milyar avro tutarında kredi garantisi ile ihracat işlemlerini güvence altına almıştı.

Alman hükümeti, yabancı ülkelerdeki yatırımların korunması için de geçen yıl 1,2 milyar avro garanti verdi. 2024'te bu rakam 1,5 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Bu arada, Ukrayna'daki savaşa rağmen Alman hükümeti geçen yıl bu ülkedeki yatırımları garanti etmeye devam etti. 2025'te toplam 258,8 milyon avroluk başvuru onaylandı, bu rakam bir önceki yıl yaklaşık 107 milyon avro olmuştu.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Almanya, İhracat, Finans, Son Dakika

15:55
