Almanya'dan Ortak Nükleer Caydırıcılık Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Almanya'dan Ortak Nükleer Caydırıcılık Açıklaması

29.01.2026 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Merz, Avrupa ile ortak nükleer caydırıcılık görüşmelerinin başlangıç aşamasında olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa ülkeleriyle ortak nükleer caydırıcılık konusunda görüşmelerin yapıldığını söyledi.

Merz, başkent Berlin'de Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, "Avrupa'da şimdi ortak nükleer silahları düşünmenin zamanı gelmedi mi?" sorusu üzerine Almanya'nın uluslararası hukuk açısından bağlayıcı iki antlaşmada kendisinin nükleer silahlara sahip olmayacağını taahhüt ettiğini anımsatan Merz, "Bu bakımdan Almanya'da nükleer silah bulundurmak bizim takdirimize ve yetkimize bağlı değil." dedi.

Ancak bunun diğer Avrupa ülkeleriyle ortak nükleer caydırıcılık konusunda görüşülmeyeceği anlamına gelmediğini vurgulayan Merz, "Bu görüşmeler yapılıyor. Ancak bu görüşmeler, henüz başlangıç aşamasında." dedi.

Merz, bu görüşmelerin ABD'nin nükleer paylaşımıyla çelişmediğini ifade etti.

Burada stratejik ve askeri olarak bazı kararların alınması gerektiğinin altını çizen Merz, "Ancak tekrar ediyorum, bunun henüz zamanı gelmedi. Bu konuda ilgili ülkelerle stratejik ve de askeri siyasi açıdan görüşmeler yürütülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, Avrupa'yı askeri olarak güçlendirmeyi ve kendi savunma kabiliyetini oluşturmasını istediklerine işaret ederek, "Ancak Avrupa'nın şu anda hala ABD'ye bağımlı olduğunu da biliyoruz." dedi.

Bu yüzden ABD'yi Ukrayna için sağlanacak güvenlik garantilerine dahil etmek istediklerini vurgulayan Merz, Berlin ve Paris'te düzenlenen toplantılardan Amerikalılarla anlaşmalara vardıklarını anımsattı.

Almanya ile Fransa, ortak uçakların üretilmesi konusunda yoğun görüşmeler içinde

Amerika, Avrupa ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin aynı zamanda NATO üyesi ve bir güvenlik ittifakı içinde birbirine bağlı olduklarını vurgulayan Merz, bu ittifakın sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Merz, silah alımı konusunda daha yakın işbirliği yapılmasını talep ederek, Fransa'nın nükleer silah, uçak gemisi ve savaş uçağı üretimi konusunda Almanya'dan farklı düşündüğünü, bunu çözmeye çalıştıklarını aktardı.

Başbakan Merz, Fransa ile ortak uçak geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda şu anda yoğun görüşmeler içinde olduklarını belirtti.

Ukrayna'daki savaş

Diğer Avrupalı liderlerle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceğine ve Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlayıp sağlanmayacağına ilişkin soru üzerine Merz, Ukrayna'da sivil ve enerji altyapısına yönelik saldırılar yapıldığını belirterek, "Bunlar, Rus tarafının Ukrayna ve halkına karşı işlediği günlük savaş suçlarıdır." dedi.

Merz, bu nedenle savaşı sona erdirmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Rusya'ya karşı baskıyı sürdüreceklerini ve yaptırımları artıracaklarını vurgulayan Merz, diplomatik olarak da savaşı sona erdirmeye çalıştıklarını, Avrupa ve ABD'nin koordinasyonunda Ukrayna ile Rusya arasında görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Merz, hazırlıkların ve görüşmelerin sürecini ayrıntısına kadar bildiklerini aktararak, "Bu bakımdan şu anda ek görüşme kanalları açılmasına gerek görmüyorum." diye konuştu.

Diplomatik, insani ve askeri olarak savaşı sona erdirmek için her şeyi yaptıklarını yineleyen Merz, "Ancak savaşı sona erdirmenin anahtarı 4 yıldır Moskova'da. Bu anahtar, tabiri caizse kapıya getirilmeli. Moskova da savaşı sona erdirmeye hazır olmalı. Moskova buna hazır olmadığında, savaş için ekonomik olarak ödemesi gereken bedel her hafta ve her ay daha da artacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Almanya, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan Ortak Nükleer Caydırıcılık Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
Büyük panik İstinat duvarı kar suyuna dayanamadı Büyük panik! İstinat duvarı kar suyuna dayanamadı
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

18:35
Görüşmeler başladı Jhon Duran Fenerbahçe’ye veda hazırlığında
Görüşmeler başladı! Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında
18:08
Ergin Ataman’a İsrail’de yapılan çirkin saldırı için komik ceza
Ergin Ataman'a İsrail'de yapılan çirkin saldırı için komik ceza
17:39
Transferde büyük bomba Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı
Transferde büyük bomba! Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:38
“İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı“ iddiaları yalanlandı
"İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı" iddiaları yalanlandı
16:04
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’
DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 18:48:14. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'dan Ortak Nükleer Caydırıcılık Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.