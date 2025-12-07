Almanya Dışişleri Bakanı Çin\'i Ziyaret Edecek

ALMANYA Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin davetiyle Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin davetlisi olarak 8-9 Aralık günlerinde Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu.
