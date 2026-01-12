Almanya-Hindistan İlişkileri Yükseliyor - Son Dakika
Almanya-Hindistan İlişkileri Yükseliyor

12.01.2026 14:24
Almanya Başbakanı Merz, Hindistan ile ilişkileri derinleştirmek için işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hindistan'ın ülkesinin "seçtiği ortağı olduğunu" ve ilişkileri daha yüksek ve yeni bir seviyeye çıkarmak istediklerini belirtti.

ANI News'ün haberine göre, Merz, Gujarat eyaletinin Gandhinagar kentinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ortak basın toplantısında konuştu.

Merz, Hindistan ve Almanya'nın ekonomik ilişkilerinde tam potansiyele ulaşmasının yolunun Yeni Delhi ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinin tamamlanmasından geçtiğini ifade etti.

Uluslararası düzenin ciddi değişimlerden geçtiği dönemde iki ülke arasında savunma işbirliğinin stratejik önemi olduğunu söyleyen Merz, savunma, üretim, küresel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi gibi alanlarda Hindistan ile mutabakat zabıtları imzaladıklarını duyurdu.

Hindistan'ın "istenen ve Almanya'nın seçtiği ortağı" olduğunu dile getiren Merz, "Hindistan ile Almanya arasındaki ilişkileri daha yüksek ve yeni bir seviyeye çıkarmak istiyoruz." dedi.

Hindistan, Almanya ile ilişkileri "limitsiz" yapmak istiyor

Modi de yaptığı açıklamada Almanya ile ekonomik ilişkilerde geleneksel ekonomik sektörlerin yanı sıra stratejik sektörlerde de daha derin işbirliği yapılacağını vurgulayarak, "Bu kusursuz ekonomik ortaklığı limitsiz hale getirmeye karar verdik." diye konuştu.

Savunma alanında "Ortak Niyet Bildirisi" imzaladıklarını aktaran Modi, AB ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın yakında sonuçlanacağına işaret etti.

Modi, "yarı iletkenler, güç elektroniği, biyoteknoloji, finans teknolojisi, kuantum bilişimi ve siber güvenlik" gibi alanların büyük olasılıklar sunduğunun altını çizdi.

Almanya'yı Hindistan'da yatırım yapmaya çağıran Modi, "Hindistan, yapay zeka için geniş kapsamlı bir vizyona sahip. Almanya'nın yapay zeka ekosistemiyle bağlantı kurulduğunda insan merkezli dijital bir geleceği sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Merz'in ziyareti, Hindistan ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci, stratejik ortaklığın ise 25'inci yılına denk geliyor. Ziyaretin, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesini hedeflediği belirtiliyor.

Bu ziyaret ayrıca Merz'in göreve gelmesinden bu yana Hindistan'a düzenlediği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

