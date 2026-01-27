Almanya İhracat Beklentileri Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Almanya İhracat Beklentileri Artıyor

27.01.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ifo araştırmasına göre, Almanya'nın ihracat beklentileri 2026'ya toparlanma sinyalleri veriyor.

Almanya'da şirketlerin ihracat beklentileri, 2026 yılına toparlanma sinyalleriyle başladı.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için ocak ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Aralık 2025'te eksi 3 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ocakta eksi 1,2 puana yükselerek düşüş eğilimini sonlandırdı.

Ifo verilerine göre, farklı sektörlerdeki ihracat beklentileri değişkenlik gösterdi. Otomotiv endüstrisi ve elektrikli ekipman üreticileri, ocakta uluslararası faaliyetleri konusunda daha iyimser bir tutum sergileyerek ihracatta artış beklentisini ortaya koydu. İçecek sektöründeki şirketler de istikrarlı ve genişleyen bir ihracat ortamı öngördü.

Buna karşın giyim ve gıda ürünleri üreticileri ile baskı endüstrisi, ihracattaki düşüşün devam edeceği beklentisini korudu.

"Belirsizlik hala yüksek"

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şirketler uluslararası ticaret konusunda daha az şüpheci olsalar da belirsizlik hala yüksek. 2026'nın ilk çeyreği için yukarı yönlü bir eğilim olduğuna dair henüz net bir işaret yok." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 15 Ocak'ta yayınlanan verilere göre, Almanya'nın ihracatı geçen yıl 2024'e göre yüzde 0,3 geriledi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Başkanı Ruth Brand, söz konusu veriye ilişkin açıklamasında, ülke ihracatının, ABD'nin gümrük vergilerini artırması, avronun değer kazanması ve Çin'den gelen rekabetin artması nedeniyle "güçlü karşı rüzgarlarla" karşı karşıya kaldığını belirtmişti.

Alman hükümeti, ülke ihracatının bu yıl yüzde 0,8, 2027'de ise yüzde 1,6 büyüyeceğini öngörüyor.

Kaynak: AA

Almanya, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya İhracat Beklentileri Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
12:08
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:08:27. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya İhracat Beklentileri Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.