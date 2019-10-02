Son Dakika Haberleri: Almanya Maliye Bakanı: Oluşabilecek ekonomik krizlere karşı koyabilecek durumdayız
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Almanya Maliye Bakanı: Oluşabilecek ekonomik krizlere karşı koyabilecek durumdayız

1 saat önce

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bir ekonomik kriz ortaya çıkması halinde buna karşı koyabilecek durumda olduğunu söyledi.

Almanya Maliye Bakanı: Oluşabilecek ekonomik krizlere karşı koyabilecek durumdayız, System.String[]

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bir ekonomik kriz ortaya çıkması halinde buna karşı koyabilecek durumda olduğunu söyledi.

Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:01 
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