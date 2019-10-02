Almanya Maliye Bakanı: Oluşabilecek ekonomik krizlere karşı koyabilecek durumdayız
1 saat önce
Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bir ekonomik kriz ortaya çıkması halinde buna karşı koyabilecek durumda olduğunu söyledi.
Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bir ekonomik kriz ortaya çıkması halinde buna karşı koyabilecek durumda olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:01
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