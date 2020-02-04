Almanya'nın güneybatısında su baskınları - Son Dakika
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Almanya'nın güneybatısında su baskınları

6 saat önce

Almanya'nın güneybatısında sağanak sebebiyle çok sayıda evi su bastı.

Almanya'nın güneybatısında su baskınları, System.String[]

Almanya'nın güneybatısında sağanak sebebiyle çok sayıda evi su bastı.


Alman basınında yer alan haberlere göre, özellikle ülkenin güneybatısında etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle nehir ve derelerdeki su seviyeleri yükseldi.


Trier-Saarburg bölgesinde birçok kara yolunu ve evi su bastığı, Perl ile Trier arasında tren seferlerinin yapılamadığı belirtildi.


Küçük bir derenin taşması sonucu Aach şehir merkezinin sular altına kaldığı, Konz kentinde su baskını sebebiyle insanların evden çıkamadığı aktarıldı.


Mosel Nehri'nde normalde 3,25 metre olan su seviyesinin 8,60 metreye yükseldiği belirtildi.


Freiburg ve Karlsruhe bölgelerinde sağanak ve fırtına yüzünden çok sayıda ağacın devrildiği ve evleri su bastığı ifade edildi.

Sigmaringen kenti yakınlarındaki Stetten kasabasında bir ağacın devrilmesi sonucunda bir ev ile üç aracın zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.


Saarbrücken kentinde de polisin sağanak sebebiyle şehir otobanını kapattığı, Bavyera eyaletinin Münih ve Augsburg şehirlerinde ağaçların devrildiği ve derelerin taştığı belirtildi.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:46 Kaynak: AA
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