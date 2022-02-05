Üye Girişi
Almanya'nın KRV eyaletinde Türkçe ana dil öğretmeni yetiştirmek için protokol imzalandı - Son Dakika

Almanya'nın KRV eyaletinde Türkçe ana dil öğretmeni yetiştirmek için protokol imzalandı

05.02.2022 15:59
Almanya'nın KRV eyaletinde Türkçe ana dil öğretmeni yetiştirmek için protokol imzalandı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Eğitim Bakanlığı ile Duisburg Essen Üniversitesi arasında ilkokullarda Türkçe eğitim verecek öğretmenlerin yetiştirilebilmesi için protokol imzalandı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Eğitim Bakanlığı ile Duisburg Essen Üniversitesi arasında ilkokullarda Türkçe eğitim verecek öğretmenlerin yetiştirilebilmesi için protokol imzalandı.

2009'da yasal zemini hazırlanan ancak uzun yıllar yürürlüğe girmeyen ve 2018'de tekrar gündeme alınan müfredat ile ortaokul, lise ve lise üst sınıflarda görev yapmak için şu an eğitim alanların yanı sıra ilkokullar için de Türkçe öğretmenleri yetiştirilecek.

2018'de konunun gündeme alınmasına öncülük edenlerden eğitimci Ahmet Ünalan, söz konusu müfredat sayesinde Türkçe ana dil dersinin ilkokullarda yüzde 50'nin üzerinde bir kredi puanı ile verilebileceğini, bunun Türk öğrenciler için olduğu kadar Türkçe öğretmen ihtiyacı için iyi bir kaynak niteliği taşıdığını söyledi.

2022 yaz tatilinden itibaren eğitim bakanlığının atadığı iki misafir öğretim görevlisiyle Türkçe öğretmenlik eğitiminin başlayacağını belirten Ünalan, bu eğitimde taşıyıcı enstitülerin Yabancı Dil Eğitimi Almanca Bölümü (DAZ/DAF) ve Türkoloji bölümü olacağını ifade etti.

Sürece Türk veli ve öğretmen örgütlerinin destek verdiğini aktaran Ünalan, "İlkokul öğretmenlik eğitiminin toplam kredi puanlarının yarısından fazlasının Türkçe dersleriyle tamamlanması mümkün olacak. İlkokul öğretmenlik eğitimi alan Türk öğretmen adayları Türkçe diline hakim olmalarının avantajını görecekler." dedi.

Ünalan ayrıca şunları kaydetti:

"KRV ilkokullarında Türkçe derslerine yaklaşık 25 bin öğrenci devam ediyor. İlkokullarda Türkçe derslerine devam eden öğrencilerin Türkçe ve Almanca seviyeleri ölçülebilir şekilde düzelmektedir. Ayrıca ilkokullarda Türkçe derslerine devam eden öğrencilerin ortaokul, lise ve lise üst sınıflarında da seçmeli yabancı dil olarak Türkçeyi seçme eğilimleri artmaktadır. Bu bakımdan ilkokullarda Türkçe dersleri hem öğrencilerin dil ve kimlik gelişimi hem de Türkçe derslerinin eğitim sistemi içindeki konumu açısından stratejik önemdedir. Böylelikle Türkçeye, Türk kimliği ve Türk öğrencilerinin eğitimi açısından kalıcı bir eser bırakıldı."

YORUMLAR
500

Ren Vestfalya, Duisburg, Almanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'nın KRV eyaletinde Türkçe ana dil öğretmeni yetiştirmek için protokol imzalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:55 48 saatten fazla elektrik kesintisi yaşayan Isparta'ya gelen Bakan Dönmez'den açıklama: Abonelerin yüzde 93'üne enerji akışı sağlandı
15:52 Muhalefetten koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı geldi
15:51 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama: Anca beraber kanca beraber
15:48 Çok konulan evlilikten kareler gelmeye başladı! İşte Gürsel Tekin ve Mehtap Özkan'ın nikah töreninden ilk fotoğraf
15:43 Erol Bulut'un öğrencilerinden büyük başarı! Gaziantep, Sivasspor'u mağlup etti
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:59 Sosyal medya bu soruyla yıkıldı! Hulusi Belgü'nün Pamela Anderson sorusu ortama damga vurdu
14:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon hakkında konuştu: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz
14:28 Enes Ünal fırtına gibi esti! Karşılaşmayı Kuntz da izledi
14:07 Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 16:05:20. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'nın KRV eyaletinde Türkçe ana dil öğretmeni yetiştirmek için protokol imzalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement