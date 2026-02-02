Almanya ve Singapur'dan Güçlü İşbirliği Mesajı - Son Dakika
Almanya ve Singapur'dan Güçlü İşbirliği Mesajı

02.02.2026 21:34
Almanya ve Singapur Dışişleri Bakanları, stratejik işbirliğini ve uluslararası hukuku güçlendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile Singapur'da bir araya geldiği bildirildi.

Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Wadephul'un resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Singapur'da, mevkidaşı Balakrishnan tarafından ağırlandığı belirtildi.

Açıklamada bakanların, Almanya ile Singapur arasında ekonomik, savunma, bilim ve teknoloji alanlarında uzun vadeli, önemli ve çok taraflı işbirliğini teyit ettikleri vurgulandı.

Tarafların, Singapur-Almanya Stratejik Ortaklığı'nın uygulanmasıyla kaydedilen olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladığı aktarılan açıklamada, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile Almanya'nın yanı sıra ASEAN ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, iki bakanın uluslararası ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı, uluslararası hukuku, kurallara dayalı uluslararası düzeni ve çok taraflı ticaret sistemini korumak ve güçlendirmek için ortak taahhütlerini yeniden teyit ettikleri belirtildi.

Tarafların, Singapur-Almanya İnovasyon Yılı'nı hayata geçirdikleri bildirilen açıklamada, bu kapsamda yapay zeka, gelişen, temiz ve savunma teknolojilerinin yanı sıra iş gücünün geleceğe hazırlanması gibi konularda işbirliğinin güçleneceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Alman Dışişleri Bakanı Wadephul'un, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'a nezaket ziyaretinde bulunduğu, ikilinin uluslararası ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Kaynak: AA

