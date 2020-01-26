Almeda Abazi'nin objektifinden Tolgahan Sayışman ve oğlu Efehan - Son Dakika
Son Dakika Magazin Almeda Abazi'nin objektifinden Tolgahan Sayışman ve oğlu Efehan - Son Dakika Magazin

Almeda Abazi'nin objektifinden Tolgahan Sayışman ve oğlu Efehan

6 saat önce

2017 yılında evlenen ünlü oyuncular Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin geçen mayıs ayında dünyaya gelen oğulları Efehan 8 aylık oldu.

Almeda Abazi'nin objektifinden Tolgahan Sayışman ve oğlu Efehan, System.String[]

2017 yılında evlenen ünlü oyuncular Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin geçen mayıs ayında dünyaya gelen oğulları Efehan 8 aylık oldu. Efehan'ın büyümesiyle birlikte çiftin sosyal medyadaki paylaşımları da arttı.


"Şampiyon" dizisinde oğlu için ringlere dönen eski bir boksörü canlandıran Sayışman, çekimlerden bulduğu her fırsatta soluğu oğlunun yanında alıyor. Onların mutlu anlarını kayıt altına alan Abazi'nin objektifine son olarak bu kare yansıdı.

Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:02 
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