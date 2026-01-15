Alp Eren Özkan Şampiyonaya Veda Etti - Son Dakika
Spor

Alp Eren Özkan Şampiyonaya Veda Etti

Alp Eren Özkan Şampiyonaya Veda Etti
15.01.2026 22:21
Alp Eren Özkan, Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda 26. olarak serbest programa kalamadı.

Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Alp Eren Özkan, organizasyona veda etti.

İngiltere'nin Sheffield kentinde düzenlenen şampiyonada erkekler kısa program performansları yapıldı.

Alp Eren Özkan, 58,47 puanıyla 26. sırada yer aldı ve serbest programa kalamadı.

Kaynak: AA

