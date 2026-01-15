Alp Eren Özkan Şampiyonaya Veda Etti

Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Alp Eren Özkan, organizasyona veda etti.
İngiltere'nin Sheffield kentinde düzenlenen şampiyonada erkekler kısa program performansları yapıldı.
Alp Eren Özkan, 58,47 puanıyla 26. sırada yer aldı ve serbest programa kalamadı.
