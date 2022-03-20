Alparslan Kuytul, gözaltına alınmak istenirken arbede yaşandı! - Son Dakika

Kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, sosyal medya üzerinden organize olup, tutuklu bulunan üyeler için izinsiz yürüyüş kararı aldı. Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde toplanıp izinsiz yürüyüş yapan eylemcilerin dağılması için polis ekipleri uyarıda bulundu. İddiaya göre, bazı eylemcilerin bazılarının polise saldırması üzerine çevik kuvvet ekipleri biber gazı ve copla kalabalığa müdahale etti.

KUYTUL'UN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

2 saatlik müdahalenin ardından ara sokaklara dağılan grup üyeleri sosyal medya üzerinden haberleşerek bu sefer vakfın kurucusu Alparslan Kuytul'un evinin önünde toplandı. Alparslan Kuytul da bunun üzerine evinden çıkarak slogan atan gruba katıldı. Polis ekiplerinin tekrar müdahalesiyle birlikte bazı eylemciler Kuytul'a siper olarak, yakınlarda kurye hizmeti veren bir şirketin deposuna girdi.

POLİS EKİPLERİ DEPOYU ABLUKAYA ALDI

Polis ekipleri deponun etrafını ablukaya aldı. Dışarıdaki eylemci grup da Kuytul'u depodan almak için ısrar edince çevik kuvvet ekipleriyle aralarında gerginlik yaşandı. Eylemci grup, biber gazı ve cop müdahalesiyle dağıtıldı. Bu sırada eylemcilerin dağılması için polis araçlarıyla anonslar da yapıldı. 5 saatlik müzakerenin ardından firmanın deposundan çıkarak polisle görüşen Kuytul, deponun uzağındaki sokaklarda öbekler halinde bekleyişini sürdüren grup üyelerine dağılmaları konusunda talimat vermedikçe kimsenin bölgeden ayrılmayacağını bildirerek yeniden depoya girdi.

ARBEDE ÇIKTI

Öte yandan Kuytul, sığındığı depoda gözaltına alınmak istendi. Ancak Kuytul'un destekçileri polise izin vermeyince depoda arbede çıktı. Olayın ardından Kuytul'un gözaltına alındığı iddia edilirken bazı Kuytul destekçileri iddiaların doğru olmadığı öne sürdü. Gözaltı olup olmadığıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.



