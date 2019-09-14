Alt minik erkekler türkiye ferdi boks şampiyonası sona erdi
1 saat önce
Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:40 Kaynak: DHA
Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.
6 gün süren ve Bilecik
'in ev sahipliğini yaptığı şampiyonaya 51 ilden 389 sporcu katıldı. Final müsabakaları sonunda 19 sıklette madalya dağıtıldı.
Dereceye giren sporculara madalyalarını Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Gençlik ve Spor
, Son Dakika Spor
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İl Müdürü Aslan Yıldız
, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç
, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Can
ve Genel Sekreter
Halit Keleş takdim etti.
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