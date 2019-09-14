Son Dakika Haberleri: Alt minik erkekler türkiye ferdi boks şampiyonası sona erdi
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Alt minik erkekler türkiye ferdi boks şampiyonası sona erdi

1 saat önce

Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.

Alt minik erkekler türkiye ferdi boks şampiyonası sona erdi, System.String[]
Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Alt Minik Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.
6 gün süren ve Bilecik'in ev sahipliğini yaptığı şampiyonaya 51 ilden 389 sporcu katıldı. Final müsabakaları sonunda 19 sıklette madalya dağıtıldı.
Dereceye giren sporculara madalyalarını Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Can ve Genel Sekreter Halit Keleş takdim etti.



Bilecik, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:40 Kaynak: DHA
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