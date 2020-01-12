Altay, 2 genç futbolcusunu kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay, 2 genç futbolcusunu kiraladı - Son Dakika Spor

Altay, 2 genç futbolcusunu kiraladı

23 dakika önce

Altay, genç futbolcularından Kadir Yazıcı'yı Turgutluspor'a, Mesut Can Tunalı'yı ise Belediye Derincespor'a kiraladı.

Altay, 2 genç futbolcusunu kiraladı, System.String[]

Altay, genç futbolcularından Kadir Yazıcı'yı Turgutluspor'a, Mesut Can Tunalı'yı ise Belediye Derincespor'a kiraladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin ikinci yarısı öncesi kadrosundaki yapılandırmayı devam ettiriyor. Siyah-beyazlılar, bu çalışmalar kapsamında alt yapıdan yetişen ve bu sezon fazla forma şansı bulamayan 22 yaşındaki sol bek Kadir Yazıcı'yı sezon sonuna kadar 3. Lig takımlarından Turgutluspor'a kiraladı. 18 yaşındaki orta daha oyuncusu Mesut Can Tunalı ise opsiyonu Altay'da olmak üzere 1.5 yıllığına 3. Lig ekiplerinden Belediye Derincespor'a kiralandı. Altay Spor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki oyuncusuna da başarılar diledi. - İZMİR

Turgutluspor, Derincespor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
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