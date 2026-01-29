Altay'a 6 Puan Silme Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altay'a 6 Puan Silme Cezası

Altay\'a 6 Puan Silme Cezası
29.01.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adam Stachowiak'ın alacakları nedeniyle Altay kulübüne FIFA'dan 6 puan silme cezası verildi.

Altay Başkanı Sinan Kanlı, kaleci Adam Stachowiak'ın geçmiş dönemlerden kalan alacakları nedeniyle FIFA tarafından kulübe 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

İzmir'in en köklü kulüplerinden Altay'da sorunlar devam ediyor. TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden siyah-beyazlı kulübe, FIFA'dan kötü haber geldi. Altay formasıyla 2020-2021 sezonunda 1. Lig'de 4 maçta görev yapan Polonyalı kaleci Adam Stachowiak'ın, faizleriyle birlikte 600 bin Euro'yu bulan alacağı nedeniyle kulübe 6 puan silme cezası verildi. Altay Başkanı Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Ceza alınmaması için bir süredir verdikleri mücadelenin istediklerini gibi sonuçlanmadığını vurgulayan Kanlı, "Günlerdir süren eksi puanı almama mücadelemiz, ne yazık ki kaleci Adam Stachowiak'ın hiçbir şekilde anlaşmaya ve uzlaşmaya yanaşmaması sebebiyle olumsuz sonuçlanmıştır. Adam Stachowiak, kulübümüzde sadece birkaç maç oynamasına rağmen, faizleriyle birlikte 600 bin Euro'nun üzerinde bir meblağın kendisine tek seferde ödenmesini talep etmiştir. Günlerdir kendisiyle temas kurularak anlaşma sağlanmak istenmesine rağmen, bu tutumu nedeniyle uzlaşma mümkün olmamıştır" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Finans, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'a 6 Puan Silme Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor
Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile “tehdit“ nedeniyle buluşmuş Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile "tehdit" nedeniyle buluşmuş
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Menajeri İstanbul’a geldi Talisca imzayı atıyor Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

14:13
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
13:59
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
13:53
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 14:22:33. #7.11#
SON DAKİKA: Altay'a 6 Puan Silme Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.