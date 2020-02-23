Altay-Adanaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Altay'ın Adanaspor'u sahasında 3-1 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamların maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, galibiyet için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Her antrenör oynadığı ilk maçı kazanmak ister. Ben bu camianın çocuğuyum o yüzden iyi başlamam gerekiyordu. Oyuncularıma sahaya koydukları karakterden, üst düzey istek ve coşkudan dolayı teşekkür ederim. Adanaspor takımının ligdeki bulunduğu konum itibari ile tek yönlü bir oyun oynayacaklarını düşünüyordum. Tamamen alanda bekleyip hızlı hücumlarla kendi lehlerine çevirme gibi düşünceleri olacağı çok normaldi. Erken bir golle biraz rahatladık, sonra ikinci golü bulduktan sonra tamamen oyunu kontrol ettik. 2 günde takımda gelip antrenman yaptırmak ve konsantre olmak kolay bir şey değil. Daha bitmedi 4 gün sonra bir maç daha, ondan 4 gün sonra bir maç daha ve 20 günde 6 maç oynayacağız, zor bir periyot. İnşallah oyuncularımın özverisiyle ve tüm kulüp çalışanlarıyla beraber sonuna kadar bu iş için mücadele edeceğiz. 20 günde 6 maç oynamak kolay değil, fiziksel açıdan ve kadro açısından kolay bir periyot olmayacak. İnşallah sezon sonunda o mutluluğu yaşayacağız, Büyük Altay'a o yakışır" dedi.



"Ligde kalmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"



Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, ligde bulunduklarını konumun çok sıkıntılı olduğunu söyleyerek, "Ateş hattının içindeyiz. Buraya gelirken planlarımızı tamamen kazanma üzerine yapmıştık. Rakibimizin kalitesi de belliydi, yaptıkları hoca değişikliğiyle bir moralli olacaklarını oyuncularıma söylemiştim. Maalesef son haftalardaki kötü başlangıç huyumuz, bu maçta da devam etti. Kötü başladık ve rakip skoru buldu. Bunun altından kalkmak için biraz daha fazla çaba sarf etmek zorunda kaldık ama bunu başaramadık. Kötü başladığımız oyunu skor olarak da kötü bitirdik. Bu konuda çok üzgünüz. Çalışıp ayağa kalkmaya ve ligde kalmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR