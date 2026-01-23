Altay Başkanından Destek Çağrısı - Son Dakika
Altay Başkanından Destek Çağrısı

23.01.2026 12:09
Altay Başkanı Kanlı, kulübün zorlu günlerinde taraftarlardan destek istedi ve hareketlilik yetersizliğini vurguladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'ın başkanı Sinan Kanlı, takımın desteklenmesi için taraftarlara, FIFA'ya ve mevcut kadroya yapılması gereken ödemeler içinse camiaya bir kez daha çağrıda bulundu. "Kulübümüzün var olma savaşındayız" diyen siyah-beyazlı kulübün başkanı Kanlı, "Bazı müsabakalarda tribünleri doldururken, bazı müsabakalarda ise yokları oynuyoruz. Futbolcularımız, teknik ekibimiz, çalışanlarımız ve yönetim... Kulübün içerisindeki herkes sizlerin canı kadar çok sevdiğini söylediği Altay için tabiri caizse hayatını erteliyor ya da riske ediyor. Fakat, gerek tribünde gerek sosyal medyada gerekse genel kurul üyeleri ve camia nezdinde adını koyamadığımız bir durgunluk var. Rahatlık mı? Umutsuzluk mu? Bilemiyorum" diye konuştu.

"Kulübümüz, tarihinin en zor günlerinden geçiyor" vurgusu yapan Altay Başkanı Kanlı, "Bu hafta müsabakamız pazar günü. Stadımız hazır, şartlar elverişli. Bu bağlamda baktığımızda, tüm tribünlerin dolması ve 'Altay kümeye' diye haykıran hadsizlerin ve esamesi okunmayacak takımların, büyük bir coşkuyla o sahaya gömülmesi gerekiyor. Şu an için taraftarlarımızda bir hareketlilik göremiyorum. Bu, kulüp içinde de ihtiyacımız olan enerjiden mahrum kaldığımız anlamına geliyor. Ben Büyük Altay'ın sesi olarak konuşuyorum. Camiamıza soruyorum: Şimdi değilse ne zaman? Büyük Altay için görev emri, görev vakti. Başka Altay yok" şeklinde konuştu.

AİDAT ÖDEMEYENLERİN ÜYELİKLERİ SONLANDIRILDI

Altay'da üye aidatlarını ödemeyen genel kurul üyelerinin üyeliklerine son verildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün mali olarak geçirdiği zor günlerde uyarıları dikkate almayarak söz konusu üye aidat borçlarını gerek genel gerekse kişiye özel bilgilendirmeler yapılmasına rağmen ödemeyen 40 genel kurul üyesinin üyelikleri yönetim kurulu kararı ile sonlandırılmıştır. Konuyla ilgili detaylı çalışma devam etmekte olup, aidat borcu bulunan ve hala ödeme yapmayan üyelerimizin, üyeliklerinin sonlandırılmaması için ivedi olarak borçlarını ödelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

