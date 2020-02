Altay - Boluspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde Altay'ın Boluspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, tüm çalıştıklarını sahaya yansıttıklarını belirterek bir maçı daha kazandıklarını söyledi. Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise, yönetimle konuşacaklarını söyleyerek, "Kan değişikliği yapılması gerekiyorsa, yapılsın, önemli olan Boluspor" dedi.



TFF 1. Lig'in 21. haftasında Altay, sahasında Boluspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısından iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.



"Tüm çalıştıklarımızı sahaya yansıttık ve sonucunda bir maçı daha kazandık"



Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Boluspor'un bulunduğu pozisyonun, maçın çok zor geçeceğinin göstergesi olduğunu söyleyerek, "Bolusporlu futbolculara teşekkür ederim, futbol oynamaya geldiklerini gösterdiler. Yediğimiz golden sonra yapmış olduğumuz iki değişiklik vardı. Bu değişikliklerden sonra hemen golü bulduk. Taraftarımızla beraber o coşkuyu arkamıza aldıktan sonra ciddi bir baskı uygulamaya başladık. Tüm çalıştıklarımızı sahaya yansıttık ve sonucunda bir maçı daha kazandık. Daha önümüzde çok maç var, maç maç ilerleyeceğiz. Oyuncularıma ve tüm çalışanlarımıza vermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ederim" dedi.



Özköylü: "Yönetimimizle oturacağız, konuşacağız kan değişikliği yapılması gerekiyorsa, yapılsın"



Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise, çok üzgün olduğunu ve bu maçtan çok umutlu olduğunu belirterek, "Hafta boyu yaptığımız çalışmalar, son iki haftada ortaya koyduğumuz performans vardı. İlk yarıda benzer bir oyunla öne geçtik. Hatta ikinci üçüncü golü atabilecek pozisyonları yakaladık ama sonuca ulaştıracak final paslarındaki eksiklik ve final vuruşlarındaki eksiklik yaşıyoruz. İkinci yarı maçın başında yine her zamanki hatalarımızdan bir tanesini yaptık. Topla gereksiz bir şekilde fazla oynama, orta sahada gereksiz şekilde risk almak bizim kalemizde gol görmemize sebep oluyor. Sanki bir sihirli değnek geliyor, bu takımın işleri kötü gitsin diye bir şeyler oluyor. Çözebilmiş değilim, inanın o kadar uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Bugün maçtan önce orta sahadaki oyuncularımıza 'kesinlikle topa 2-3 dokunuş bile istemiyorum, basit şekilde alıp yanınıza verin. Baskı yapacaklar, o baskıda hata yapmayalım' dedim. Sanki ben bunu söylememişim gibi oyuncumuz orada pas verebileceği pozisyonda hala topla oynamaya devam ediyor ve kaybediyoruz topu, top gelip bize gol oluyor. Böyle goller yediğin sürece bir şeyleri düzeltme şansın kalmıyor. Ne kadar çabalasan da uğraşsan da olmuyor. Yediğimiz kırmızı kartla 10 kişi kalmamız bambaşka bir fiyasko. Gökhan'ın da daha dikkatli olması lazım, sarı kartın var hakemin ne yapacağı belli değil. Hakemin eli cebine hiç girmedi, her pozisyona sarı kart verdi. O kadar ucuz o kadar basit sarı kartlar ki. Rakip takımın sağ beki bizim oyuncumuzun ayaklarını yerden kesiyor, sarı kart göstermiyor. Gökhan olması gereken bir müdahaleyi yapıyor, faul ama sarı kart çıkarıyor. Bu kadar ucuz kart olmaz. Böyle kart gösterirseniz sahada oyuncu kalmaz. İkinci yediğimiz golden önce Kidric'i rakip stoper son adam olmasına rağmen belinden tutuyor. Faul verip sarı kart göstermesi lazım, avantaja bırakıyor, avantajı kaybediyoruz o top gelip bize gol oluyor. Yine maçın içine hakem giriyor. Altaylı Yılmaz'ın sarı kartı var bizim futbolcumuza faul yaptı, ona da ver o zaman sarı kartı. Onu da at o zaman, göreyim delikanlısın sen o zaman. Niye biz sürekli mağdur ediliyoruz? Tabii ki bir şeyleri yoluna sokması gereken biziz. Bu kadar basit hatalar yapamayız, haftalardır aynı şey. Haftalardı rakiplerimiz bize gol atmıyor, biz kendimiz yiyoruz. Gol yemeden maç bitiremiyoruz, enteresan. Ne yapacağımı bilemiyorum artık, aklım durdu. Ben hayatımda böyle bir süreç hiç yaşamadım. 12 maçtır kazanamıyoruz. İkinci devre öncesinde bir sürü yeni transfer yaptık, iyi oynuyoruz, oynadığımız maçlarda gösterdiğimiz mücadele çok iyi. Bu maçta ilk 45 dakika çok iyi ama ne oluyorsa bir anlık hatayı yapıyoruz, faturası bize ağır oluyor. Takıma katkı yapamamaktan dolayı, üzgünüm. Takımı raya sokacağız diyoruz, hep raydan çıkıyoruz. Artık makas daraldı, maç sayısı azaldı. Bu takımın ligin sonuncusu olması gerçekten inanılmaz. Yönetimimizle oturacağız, konuşacağız kan değişikliği yapılması gerekiyorsa, yapılsın. Önemli olan burada Boluspor. Uykusuz geceler geçiriyorum çok düşünüyorum artık hasta olma noktasına geldim. Bir türlü derman olamıyorum, o ben daha çok üzüyor. Yapılması gereken şey neyse oturup ona göre kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR