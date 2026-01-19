Altay\'da Futbolcular Ödeme Bekliyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Uşakspor'a 1-0 yenildikten sonra deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'a 4-0 mağlup olarak ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Altay'da kulübe ihtarname gönderen futbolcuların yarın yönetimden ödeme beklediği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda tecrübeli isimlerden Özgür, Ceyhun, Sefa ve Ozan'ın yanı sıra genç kramponlar Ege ve Mert alacaklarını tahsil etmek için noter kanalıyla kulübe ihtar çekmişti.

Bu isimler ödeme süreleri dolmasına rağmen yönetimin ikna etmesi üzerine takımda kalarak tek taraflı fesih haklarını kullanmadı. Siyah-beyazlı yönetimin daha önce yapılan görüşmelerde yarına kadar oyunculara ödeme sözü verdiği bildirildi. Futbolculara ödeme yapılmaması halinde takımda ayrılıkların yaşanabileceği ifade edildi. Teknik direktör Yusuf Şimşek de kadronun korunmaması durumunda istifa edeceğinin sinyalini vermişti. İzmir temsilcisinde kulübe ihtar çeken oyunculardan şimdiye kadar sadece Murat Berkan takımdan ayrıldı.