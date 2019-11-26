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Altay'da Karafırtınalar'a güvenoyu

6 saat önce

Son olarak deplasmanda alınan 2-1'lik Akhisarspor yenilgisi sonrası bir araya gelen Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve sportif direktör Özden Töraydın, geçen sezondan bu yana dümende olan teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın görevinin başında kalmasına karar verdi.

Altay'da Karafırtınalar'a güvenoyu, System.String[]

Son olarak deplasmanda alınan 2-1'lik Akhisarspor yenilgisi sonrası bir araya gelen Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve sportif direktör Özden Töraydın, geçen sezondan bu yana dümende olan teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın görevinin başında kalmasına karar verdi. Geçen hafta takıma 30'ar bin TL ceza kesen yönetim bu kez herhangi bir ceza gündeme getirmedi.


Gidişattan memnun olmayan yönetim, bazı oyuncuların formsuzluğu nedeniyle sıkıntı yaşandığını düşünüyor. 11'inci sıradaki siyah-beyazlı ekibin hak etmediği bir konumda olduğunu belirten kurmaylar, iç sahada oynanacak Eskişehirspor maçıyla birlikte kötü gidişin sona ererek çıkışın başlayacağına inanıyor. Altay'da dizinden sakatlanan ön libero Tavares ile adalesinden sakatlanan sol kanat Kappel'in durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Sait Karafırtınalar, Altay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:53 
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YORUMLAR (1)


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