Altay'da Ödeme Krizi Yaşanıyor
Altay'da Ödeme Krizi Yaşanıyor

Altay\'da Ödeme Krizi Yaşanıyor
22.01.2026 13:29
Altay, oyunculara ödeme yapamazken, bazıları ihtarname gönderdi. Gelecek belirsiz.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü evinde oynayacağı Denizli İdmanyurdu maçına odaklanan Altay'da yönetimin kulübe ihtarname gönderen oyunculara ödeme yapamadığı öğrenildi. Siyah-beyazlı ekipte takım kaptanları Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam, 5 Ocak'ta başkan Sinan Kanlı ile bir araya gelerek son ödeme tarihleri geçmesine rağmen tek taraflı fesih haklarını kullanmamıştı.

Yönetim futbolculara 20 Ocak'ta ödeme yapılacağını iletmişti, ancak Altaylı oyunculara yine ödeme yapılamadığı dile getirildi. İzmir ekibinde kulübe ihtarname gönderen Özgür, Ceyhun, Sefa, Ozan, Ege ve Mert'in yanı sıra geçmiş yıllardan yüklü alacağı olan Deniz Kadah'ın da ödeme beklediği bildirildi. Bu oyuncuların takımda kalıp kalmayacakları belirsizliğini koruyor.

Kaynak: DHA

Futbol, Altay, Spor

14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:16
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
13:25
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
13:12
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
