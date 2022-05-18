Altay'dan Erdoğan'a: Fahiş Fiyatla Mücadele Timi'ni Kendine Yönelt, Senden Başlasın

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Vatandaşlığı dolarla satıyoruz, devletin tüm ihaleleri dolarla, bütün garanti ödemelerimiz dolarla, her şey dolarla. Sonra beyefendi kürsüye çıkıyor, 'yerlilik millilik.' Yere batsın senin yerliliğin, milliliğin. Böyle yerlilik olur mu, böyle millilik olur mu? Fahiş Fiyatla Mücadele Timi kurmuş beyefendi. Bir ihbarda bulunuyorum. Yıllık bazda en yüksek artış gübrede oldu, yüzde 400. Bu fahiş fiyat değil mi Erdoğan? Bu gübre fiyatını kim artırdı ise timi oraya yolla ya da timi kendine yönelt. Tim senden başlasın" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliğine dikkat çekmek amacıyla önüne gittiği SADAT için "Uzaktan yakından hiçbir alakam yok" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. SADAT Başkanı Adnan Tanrıverdi'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'na birinci sıradan atandığını aktaran Altay, bu karara ilişkin metnin görselini ve Erdoğan ile Tanrıverdi'nin, Ocak 2018'de Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan bir Güvenlik Zirvesi'nde çekilen fotoğrafını da gösterdi.

Sözlerine; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başlayan Engin Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmayı değerlendirdi. Altay, şunları söyledi:

"İHANET ARIYORSAN AYNAYA BAK"

"Bizi güldürdü. Mesela 'benden önce İstanbul'da ağaç yoktu' dedi. Hani buzdolabı, çamaşır makinesi yokmuş ama ağaç da yokmuş" diyen Engin Altay, Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de kullandığı "İstanbul'a ihanet ettik" sözlerini anımsattı. Altay, "'İstanbul'a ihanet ettik' sözünün üzerinden 5 yıl 7 ay geçti. İstanbul'a ihaneti kabul ettin, kuleleri yıkamadın, teslim oldun. İhanet arıyorsan aynaya bak Erdoğan" dedi.

"O PİSTİ YOK EDEN VE ETTİRENDEN PARAYI PAŞA PAŞA ALACAĞIZ"

Altay, "Atatürk Havalimanı epey tartışılacak gibi görünüyor. Biz yok edilen pistleri yeniden yapacağız. Bir pist kalacakmış, o da şüpheli, orada üç pist var, yeniden yapacağız. O pisti yok eden ve ettirenden de parayı paşa paşa alacağız" dedi.

"16 TEMMUZ SABAHINA BAKIN"

Altay, "Atatürk'ün adından rahatsız olduğunu bazı söylemlerin hatta eylemlerinle ortaya koydun zaten. İşine gelince Atatürk'e sığınan varsa, 16 Temmuz sabahı AK Parti Genel Merkezi'ne asılan Atatürk posterine bakın" dedi.

"BİR CUMHURBAŞKANI YALAN SÖYLEMEZ"

Altay, Erdoğan'ın "SADAT'ın yöneticileri ile yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu bizim şu anda kullandığımız adeta darbeci oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor" ifadelerine karşı belge ve fotoğraf göstererek şu tepkiyi gösterdi:

"Bir cumhurbaşkanı yanlış söylemez ayıp eder. Yalan söylemez, söylememeli. 2016 Erdoğan, Adnan Tanrıverdi'yi güvenlik başdanışmanı olarak atamış. Sonra ucube sisteme girdik 2018'e, bu sefer Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'na atadı. 'Mış' demiyorum. Erdoğan iyi bak. Kurulun adı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu. Hem de birinci sırada beyefendi. Başında Adnan Tanrıverdi. Bu belge. Resmi de var. Bir saat önce 'Adnan Tanrıverdi ile ilgim yok' diyen Erdoğan'ın avenesine duyurulur. Adama yalan söylemeyin, adam unutuyor olabilir. Bu güvenlik toplantısı. Adamın karanlık işlerde olabileceği zannı içindesin. Neden bunu böyle söyleme ihtiyacı duydun? Sana oy verenler dahil herkes senden yeni açıklama bekleyecek. 'Ben onu orada tanımıyorum, onu oraya kim koymuş, kim oturtmuş' der misin bilmem. Ama bir şey söylemen lazım."

"FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE TİMİ'Nİ KENDİNE YÖNELT"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulunan Altay, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Enflasyonla Mücadele Timi'nin kuruluş amacını şöyle eleştirdi:

"Bir ülkenin ekonomisi risk altındaysa, demokrasisi risk altındaysa ülke risk altındadır. Milletçe borçlanıyoruz. Borç stokumuz bir trilyon büyüdü, 8 ayda. Faiz yükü de büyüdü. Bunu toplarsak beş buçuk trilyon borcumuz var. Yeni parayla bu, eski parayla karşılığı yok zaten. Türkiye'nin bir yıllık bütçesi bir trilyon 700 milyar 2022 bütçesi. Borcumuz üç-dört tane bütçe kadar. Sebep? Döviz kuru. Sebep? Faiz oranlarındaki artış. Erdoğan bütün bu musibetlerin tek ve yegane sebebidir. Dışarıdan döviz borçlanabilir anlarım ama Türkiye'nin içinden kendi vatandaşından devlet dolar borçlanır mı? Nasıl millilik? Nasıl yerlilik? Devlet iç borçlanma senetleri çıkarır ama döviz yok. Bu 2018, damat dönemi ile başladı. Devlet dövizle borç alıyor kendi vatandaşından. Yabancılardan zaten yüksek faizle borç alıyoruz. Vatandaşlığı dolarla satıyoruz, devletin tüm ihaleleri dolarla, bütün garanti ödemelerimiz dolarla, her şey dolarla. Sonra beyefendi kürsüye çıkıyor, 'yerlilik millilik.' Yere batsın senin yerliliğin milliliğin. Böyle yerlilik olur mu, böyle millilik olur mu? Fahiş Fiyatla Mücadele Tim'i kurmuş beyefendi. Bu Tim'de kim görevli bilmiyorum, kimin yakasına yapışacak bilmiyorum ama bir ihbarda bulunuyorum. Bir yıllık bazda en yüksek artış gübrede oldu, yüzde 400. Bu fahiş fiyat değil mi Erdoğan? Bu gübre fiyatını kim artırdı ise Tim'i oraya yolla ya da Tim'i kendine yönelt. Tim senden başlasın. Faizle Mücadele Timi'ne söyle. de ki 'hakka, hukuka, adalete inanırım.' İnanmaz da. 'Gelin benden başlayın. En fahiş fiyat gübrededir. Sebebi ve sorumlusu Erdoğan'dır. Benzine yüzde 200 zam yaptın. Tim'e söyle. Erdoğan mazota yüzde 240 zam yaptın. Tim'e söyle. Çaya toplamda yüzde 84 zam yaptın. Tim'in haberi olsun. Tüpgaz'a yüzde 141 zam yaptın. Şekere yüzde 135 zam yaptın. Una yüzde 101 zam yaptın Erdoğan. Tim'de kim görevliyse fahiş fiyat buradadır. Gidip bu işle ilgilensinler. TÜİK gıda enflasyonu yüzde 89 açıkladı. Pes. Aynı TÜİK tarla gıda enflasyonu yüzde 118 açıkladı. Kimi kandırıyorsun? Milletin aklıyla alay etmeyin artık. Millet zararda haramiler karda. Millet karda haramiler sefada...Bunlar iki de bir 'dış güçler' diyor ya bal gibi buz gibi ekonomimiz ve demokrasimiz içeriden hançerleniyor."