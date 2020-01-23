Altay'ın başı Tatos'la belada! Kulübe ihtarname yolladı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay'ın başı Tatos'la belada! Kulübe ihtarname yolladı... - Son Dakika Spor

Altay'ın başı Tatos'la belada! Kulübe ihtarname yolladı...

6 saat önce

Teknik direktör Ali Tandoğan'ın raporuyla takımdan gönderilmesine karar verilen Yunan orta saha oyuncusu, alacaklarını tahsil etmek için FIFA kanalıyla kulübe ihtarname yolladı.

Altay'ın başı Tatos'la belada! Kulübe ihtarname yolladı..., System.String[]

Teknik direktör Ali Tandoğan'ın raporuyla takımdan gönderilmesine karar verilen Yunan orta saha oyuncusu, alacaklarını tahsil etmek için FIFA kanalıyla kulübe ihtarname yolladı.


Ödeme yapılmaması halinde Tatos'un serbest kalacağı ve kulübe dava açabileceği belirtildi.


Yönetim tecrübeli futbolcuyla masaya oturup sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.


Geçen sezon devre arasında Elazığspor'dan transfer edilen Tatos, siyah-beyazlı formayla sezonun ilk yarısında 13 karşılaşmada görev aldı.


Altay Yönetimi, Yunan oyuncuyla davalık olmamak için karşılıklı anlaşarak yolları ayırmaya çalışacak.


Kadrodan elenmesi nedeniyle devre arası kampına katılmayan 10 numaranın düşük de olsa takımda kalma ihtimali bulunuyor.


Altay geçen sezon Bulgar Ivanov ve Portekizli Pedro ile FIFA'lık olmuştu.

Ali Tandoğan, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:29 
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