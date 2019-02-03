Son Dakika Haberleri: Altay ve Kavuş, Vatandaşlarla Buluştu

Altay ve Kavuş, Vatandaşlarla Buluştu

59 dakika önce

AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, seçim çalışmaları kapsamında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve teşkilat üyeleriyle birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Altay ve Kavuş, Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, seçim çalışmaları kapsamında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve teşkilat üyeleriyle birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerine devam ediyor. İl Seçim Koordinasyon Merkezi çalışmaları kapsamında ilk ziyaretini Muradiye Mahallesine gerçekleştiren Kavuş, ikinci ziyaretini ise Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve teşkilat üyeleriyle birlikte Kalfalar Mahallesine gerçekleştirdi. Mahalle esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Kavuş, talepleri dinleyerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Yaklaşan 31 Mart seçimlerine de vurgu yapan Kavuş, çıkılan yolda güçlü bir Meram için sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacaklarını söyledi. Mahalle ziyaretlerinin ardından Mustafa Kavuş, Meram Belediyesi Emekliler Konağında vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kavuş, 31 Mart seçimlerinde destek istedi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:17 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Konya, Mustafa Kavuş, Meram, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkan Adayı Taksi Şoförü Oldu Projelerini Anlattı Arap Basını, ABD ve Türkiye'nin Suriye Konusunda Anlaşmaya Vardığını İddia Etti

Son Dakika! Çatıdan Düşen Kar, Kafeyi Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı Teleferik Fiyatları Yarı Yarıya Ucuzladı, Yüzlerce Metre Kuyruk Oluştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 16:16:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay ve Kavuş, Vatandaşlarla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]