Altı günde 600 kilo giysi toplandı - Son Dakika

Alaplı Belediyesi, kullanılmayan giysilerin toplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, kullanılamayacak durumda olanların ise tekstil geri dönüşüm ağına katılmasını sağlamak için başlattığı 'giysi kumbaraları' ile 6 günde 600 kilo giyim eşyası topladı.

Alaplı Belediyesi'nin 6 gün önce başlattığı tekstil geri dönüşüm projesi kapsamında ilçenin 25 noktasına yerleştirilen kumbaralar görevliler tarafından açıldı. Kumbaradan toplam 600 kilogram tekstil malzemesi toplandı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 1 haftada yoğun ilgi gören kampanyaya vatandaşların devam etmelerini beklediklerini söyledi.

Talebe göre giysi atık kumbarası sayısının artacaklarını ifade eden Tekin, "6 gün önce İlçe merkezi ve mahallelerimizde erişimi kolay olan noktalarına 'Giysi ve Tekstil Atık Kumbaraları' yerleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, kullanılamayacak durumda olanların ise tekstil geri dönüşüm ağına katılmasını sağlamak için kampanya başlatmıştık. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı görevliler tarafından bugün açılan kumbaralardan 600 kilogram tekstil malzemesi toplandı. Vatandaşın bağışladığı kullanılmış giysi ve ayakkabıların kullanılabilen durumda olanları ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak. Kullanılmayan durumda olanlar ise geri dönüşüme kazandırılacak. İlçe sakinlerinin giysi atık kumbaralarına olan ilgisi bizleri çok sevindirdi. Kampanyaya vatandaşlarımızın devam etmelerini bekliyoruz. Ayrıca talebe göre kumbara sayılarını da arttırmayı planlıyoruz" diye konuştu. - ZONGULDAK