Altın 1,800 dolar sınırına düştü - Son Dakika

Altın 1,800 dolar sınırına düştü

24.11.2020 17:31
Altın 1,800 dolar sınırına düştü, System.String[]

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle altın fiyatları 1.800 dolar sınırına kadar geriledi.

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle altın fiyatları 1.800 dolar sınırına kadar geriledi.

Petroml fiyatları ise, aşıya ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselişini sürdürdü ve Brent petrol 46.84 dolar ile, son üç ayın en yüksek düzeyini gördü.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altın üzerindeki baskının arttığına dikkat çekti ve ekledi: "Aşı çalışmalarının pozitif yönde ilerlemesi ve tedavi için birden fazla aşının bulunması küresel risk iştahının canlı kalmasını sağlarken güvenli liman ihtiyacının azalması ile altın fiyatlarının giderek daha fazla baskı altında kaldığını görüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında da bu baskı kendini net şekilde gösteriyor. Öyle ki zaman zaman oluşan hareketliliğe karşın 1,900 doları aşamayan altın fiyatları aşağıda ise en güçlü destek olan 1,850 doların kırılması ile birlikte belirgin şekilde geri çekildi. 1,850 doların altında kalındıkça ons altının 1,800 doların da altını test etme potansiyeli taşıdığını göz önünde bulundurmak gerekiyor."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 2.23 artışla 46.83 dolar,Batı Teksas yüzde 2.22 artışla 43.83 dolar,altın yüzde 1.71 düşüşle  1,804.78 dolar,gümüş yüzde 1.97 düşüşle 23.12 dolar,bakır yüzde 0.72 düşüşle 7,209.00 dolar,platin yüzde 0.89 artışla 939.13 dolar,paladyum yüzde 1.14 düşüşle 2,328.41 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 463 liraya, çeyrek altın 773 liraya, Cumhuriyet altını da 3,082 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının son dört ayın en düşüğüne çekildiğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Altın, uzun süredir tutunduğu 1850 desteğini dünkü seansta aşağı doğru kırarak son dört ayın en düşük seviyesini kaydettiği bir seansı geride bıraktı. Aşı haberlerinin yenileri bir bir gelirken dün Oxford ile AstraZeneca, birlikte geliştirdikleri aşının etkinliğinin yüzde 90 olduğunu duyurdu. 1,870 dolar/onstan güne başlayan sarı maden, bu haber akışıyla birlikte satıcılı bir başlangıç yapmış oldu. Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonucunu kabullenerek, Biden yönetiminin yetki geçiş süreci için ekibine talimat verdiği duyuruldu. Başkan Trump'ın sonuçları kabullenmesiyle birlikte seçim belirsizliği tamamıyla ortadan kalkmış oldu ve piyasalardaki risk iştahını artıran gelişme altına satış baskısı getirdi. Altın bu süreçte 1,831 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydetti. Seans sonunda 1,837 dolar/ons seviyesinde dengelenen sarı maden, önceki güne kıyasla yüzde 1.8 kayıp yaşamış oldu.""Gümüşün yaşananlara tepkisi altına kıyasla daha sert olurken, dünkü seansın en çok değer kaybeden kıymetli madeni oldu. Seansa 24.17 dolar/onstan başlayan beyaz maden, 23.60'dan seansı tamamlayarak yüzde 2.4 kayıp yaşadı."Platin de kıymetli madenlere gelen satıştan nasibine düşeni aldı. Günü 930 dolar/onstan tamamlayan platin, önceki güne kıyasla yüzde 1.9 değer kaybetti."Paladyum, günün tek yeşilde kapatan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 2,354 dolar/onstan tamamladığı seansta yüzde 1.2 kazancı hanesine yazdı. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın fiyatının düşüşüyle birlikte alıcıların iştahlı olduğu bir seans geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 2.00-2.50 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 6,540 kg altın, 6,339 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."


Koronavirüs, Petrol, brent, Liman, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın 1,800 dolar sınırına düştü - Son Dakika Ekonomi


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