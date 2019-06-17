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Altın Çınar'da Resül Dindar rüzgarı

1 saat önce

Bu yıl 15.'si düzenlenen Altın Çınar Festivali'nin son gününde düzenlenen konserde sahne alan Resül Dindar, birbirinden hareketli şarkıları ile izleyenlere müzik ziyafeti çekti.

Altın Çınar'da Resül Dindar rüzgarı, System.String[]
Bu yıl 15.'si düzenlenen Altın Çınar Festivali'nin son gününde düzenlenen konserde sahne alan Resül Dindar, birbirinden hareketli şarkıları ile izleyenlere müzik ziyafeti çekti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bu yıl 15.'si gerçekleştirilen Altın Çınar Festivali sona erdi. 3 gün süren festivalin son gecesinde ünlü sanatçı Resül Dindar vatandaşlarla buluştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki sahnede şarkılarını seslendiren sanatçıyı binlerce kişi dinledi. Dillerde yer eden parçalarını birbiri ardına seslendiren Resül Dindar'ı izleyenlerin de eşlik etmesi ile birlikte dev bir koro meydana geldi. Sık sık mikrofonu Çınarcıklılara uzatmayı ihmal etmeyen sanatçı, şarkılarını seslendiren kalabalığı ilgiyle izledi.

Çınarcık'ta gördüğü ilgiden çok memnun kalan Resül Dindar, "Çınarcıklılar gerçekten muhteşemler. Birçok büyük konserde bile bu kadar ilgi görmedim. Beni çok sıcak karşıladınız. Buraya yeniden gelmek ve sizlerle bir kez daha kucaklaşmak için sabırsızlanıyorum. Başkanıma buradan sesleniyorum. Seneye de Çınarcık'ta olmak istiyorum" dedi.

Gece sonunda sahneye gelen Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, sanatçıya teşekkür ederek Altın Çınar'ın simgesini hediye etti. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:35 Kaynak: İHA
Çınarcık, Çınar, Magazin
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