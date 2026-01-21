Altın Fiyatları Rekor Kırdı

ABD ve AB'nin Grönland konusunda anlaşmazlığa düşmesiyle birlikte altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Altının ons fiyatı ilk kez 4 bin 800 doları aştı.

Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği (AB) arasında Grönland konusunda yaşanan görüş ayrılığı ile birlikte altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatı ilk kez 4 bin 800 doları aşarak rekor seviyeye ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı hedef almasının yanında güvenli liman talebi ve doların değer kaybetmesiyle yükselişi hızlanan altının ons fiyatı 4 bin 888 dolara kadar çıktı.

İç piyasada da rekor seviyelere tırmanan gram altın fiyatı 6 bin 804 liraya kadar çıktı. İç piyasada çeyrek altın 11 bin 114 liradan, yarım altın 22 bin 259 liradan, tam altın 44 bin 296 liradan işlem görüyor. - İSTANBUL